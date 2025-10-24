október 24., péntek

Röszkei megállapodás született

Közös tárgyalást követően született meg a megállapodás.

Delmagyar.hu

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter és Ivica Dačić, Szerbia miniszterelnök-helyettese és belügyminisztere szerdán, egy közös tárgyalást követően aláírták a magyar–szerb határforgalmi megállapodás módosítását.

megállapodás
Határforgalmi megállapodás módosítást kötöttek. Fotó: Rendészeti Államtitkárság

A változtatás célja, hogy hatékonyabbá váljon a határforgalom szervezése, gyorsabb legyen az ellenőrzés, és elősegítsék a közúti, vasúti és vízi közlekedés zavartalanabb átjárását a két ország között.

