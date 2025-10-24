Könnyítés
1 órája
Röszkei megállapodás született
Közös tárgyalást követően született meg a megállapodás.
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter és Ivica Dačić, Szerbia miniszterelnök-helyettese és belügyminisztere szerdán, egy közös tárgyalást követően aláírták a magyar–szerb határforgalmi megállapodás módosítását.
A változtatás célja, hogy hatékonyabbá váljon a határforgalom szervezése, gyorsabb legyen az ellenőrzés, és elősegítsék a közúti, vasúti és vízi közlekedés zavartalanabb átjárását a két ország között.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre