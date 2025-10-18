1 órája
Retró divat, halfesztivál és kézilabdasiker
Retró hangulat, gasztronómiai élmények és izgalmas események Szegeden és környékén.
Összeszedtük a nap legérdekesebb híreit. Mutatjuk mi történt ma Szegeden és a környező településeken.
A retró újra hódít, a vintage ruhavásár Szegeden igazi meglepetéseket tartogatott
A retró és a múltidézés újra divatba jött, egyre többen fedezik fel nagyanyáink gardróbjainak rejtett kincseit. A vintage ruhavásár Szegeden igazi időutazásnak bizonyult, ahol a látogatók a 30-as évektől egészen a 90-es évekig merülhettek el a divat múltjában. A D14 lelőhely udvarán a neccbunda, a hippi színek és a diszkócsillogás találkozott.
Ez maradt az M43-ason kigyulladt motorolajat szállító kamionból
Hatalmas lángokkal égett egy kamion pótkocsija szombat hajnalban az M43-as autópályán. Az égő kamionhoz több tűzoltóegység sietett helyszínre.
Ismét megizzasztotta a Csurgó a Pick Szegedet
Idegenbeli döntetlen után hazai győzelem. Háromgólos sikerrel vágott vissza az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata a Csurgó ellen. A vége 30–27 a Pick Arénában, Kukics lendületes játékkal folytatta visszatérését a csapatba sérülése után.
Egy mozdonyban sülő halétel lepte meg a látogatókat az első mártélyi halfesztiválon
A Mártélyi holtág partján, a Bodnár Bertalan Természet- és Környezetvédelmi Központban rendezte meg a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége az I. Mártélyi Halfesztivált és kézműves vásárt. Annyian voltak kíváncsiak az eseményre, hogy a mártélyi üdülőterület főutcáján alig lehetett parkolóhelyet találni. A mártélyi halfesztivál egyből népszerű lett.
Miért kiabálják a szegedi kamaszok, hogy „six seven”?
Lépten-nyomon ezt hallod a kamaszoktól mostanában, de nem érted, hogy mi ez? Nem vagy egyedül. Utánajártunk a „Six seven!” őrületnek.
Egy gasztronómiai fesztivál, ahol a polgármester gyúrt kalácsot és egy három lépésből álló recept is elkészült
Főzőcsodák, hagyományőrzés és gasztronómiai élmények kavalkádja. Ellátogattunk a XXV. Kisteleki Sajt és Gasztronómiai Fesztivál rendezvényére, ahol a látogatók a hagyományos ételek mellett a modern fogásokat is megkóstolhatták.