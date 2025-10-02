Megújul a Kossuth utca, több mint 20 millió forintos támogatást nyert a község

Ruzsa önkormányzata sikeresen pályázott a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése 2025” című kiírásra. A pályázat eredményeként a település kicsivel több mint 20 millió forint támogatást kap, amiből a ruzsai Kossuth utca teljes hosszában új aszfaltréteget kap.

A ruzsai Kossuth utca felújítása a Magyar Falu Program 20 milliós támogatásával valósul meg. Illusztráció: Shutterstock

Felújítás előtt a ruzsai Kossuth utca

Az elnyert összeg lehetőséget biztosít a meglévő úthálózat korszerűsítésére, ám nagysága nem tette lehetővé új út építését. A forrást kizárólag belterületi utak felújítására lehetett felhasználni, így a döntés egyértelműen a község egyik legforgalmasabb utcájára, a Kossuth utcára esett.

Közlekedésbiztonság és élhetőség javulása

A kivitelezés várhatóan 2026-ban veszi kezdetét, de az előkészítő munkák – tervezés, egyeztetések, közbeszerzés előkészítése – már megkezdődtek. A településvezetés célja, hogy a lehető legkisebb fennakadással, a lakosság bevonásával és tájékoztatásával valósuljon meg a beruházás. A fejlesztés nemcsak a mindennapi közlekedést teszi kényelmesebbé és biztonságosabbá, hanem hosszú távon hozzájárul a község élhetőségének növeléséhez is. „Ez a beruházás mindannyiunk kényelmét és közös jövőjét szolgálja” – hangsúlyozta az önkormányzat közleményében.

Nem ez az első

A Magyar Falu Program évek óta fontos szerepet játszik a kistelepülések életében, hiszen olyan fejlesztésekre biztosít forrást, amelyek önerőből sokszor nehezen, vagy egyáltalán nem valósulhatnának meg. Ruzsán a közelmúltban más, a biztonságos közlekedést érintő beruházás is megvalósult. Majdnem egy évvel ezelőtt a település lakosságának régi vágya teljesült a legforgalmasabb kereszteződésben kialakított okoszebrával. A csaknem hatmillió forintos eszköz lényege, hogy beépítettek egy érzékelőt, pontosabban egy kamerát az átkelő fölött, ami észleli, ha egy gyalogos át akar menni az úton.