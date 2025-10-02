október 3., péntek

Helga névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar Falu Program

Tegnap, 9:20

Megújul a Kossuth utca, több mint 20 millió forintos támogatást nyert a község

Címkék#Magyar Falu Program Útfelújítási Program#útfelújítás#Ruzsa

Ruzsa több mint 20 millió forintos támogatást nyert el a Magyar Falu Programban. A ruzsai Kossuth utca teljes hosszában új aszfaltréteget kap a forrásból.

Arany T. János

Ruzsa önkormányzata sikeresen pályázott a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése 2025” című kiírásra. A pályázat eredményeként a település kicsivel több mint 20 millió forint támogatást kap, amiből a ruzsai Kossuth utca teljes hosszában új aszfaltréteget kap.

Megújul a ruzsai Kossuth utca.
A ruzsai Kossuth utca felújítása a Magyar Falu Program 20 milliós támogatásával valósul meg. Illusztráció: Shutterstock

Felújítás előtt a ruzsai Kossuth utca

Az elnyert összeg lehetőséget biztosít a meglévő úthálózat korszerűsítésére, ám nagysága nem tette lehetővé új út építését. A forrást kizárólag belterületi utak felújítására lehetett felhasználni, így a döntés egyértelműen a község egyik legforgalmasabb utcájára, a Kossuth utcára esett.

Közlekedésbiztonság és élhetőség javulása

A kivitelezés várhatóan 2026-ban veszi kezdetét, de az előkészítő munkák – tervezés, egyeztetések, közbeszerzés előkészítése – már megkezdődtek. A településvezetés célja, hogy a lehető legkisebb fennakadással, a lakosság bevonásával és tájékoztatásával valósuljon meg a beruházás. A fejlesztés nemcsak a mindennapi közlekedést teszi kényelmesebbé és biztonságosabbá, hanem hosszú távon hozzájárul a község élhetőségének növeléséhez is. „Ez a beruházás mindannyiunk kényelmét és közös jövőjét szolgálja” – hangsúlyozta az önkormányzat közleményében.

Nem ez az első

A Magyar Falu Program évek óta fontos szerepet játszik a kistelepülések életében, hiszen olyan fejlesztésekre biztosít forrást, amelyek önerőből sokszor nehezen, vagy egyáltalán nem valósulhatnának meg. Ruzsán a közelmúltban más, a biztonságos közlekedést érintő beruházás is megvalósult. Majdnem egy évvel ezelőtt a település lakosságának régi vágya teljesült a legforgalmasabb kereszteződésben kialakított okoszebrával. A csaknem hatmillió forintos eszköz lényege, hogy beépítettek egy érzékelőt, pontosabban egy kamerát az átkelő fölött, ami észleli, ha egy gyalogos át akar menni az úton. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu