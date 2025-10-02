Tegnap, 9:20
Megújul a Kossuth utca, több mint 20 millió forintos támogatást nyert a község
Ruzsa több mint 20 millió forintos támogatást nyert el a Magyar Falu Programban. A ruzsai Kossuth utca teljes hosszában új aszfaltréteget kap a forrásból.
Ruzsa önkormányzata sikeresen pályázott a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése 2025” című kiírásra. A pályázat eredményeként a település kicsivel több mint 20 millió forint támogatást kap, amiből a ruzsai Kossuth utca teljes hosszában új aszfaltréteget kap.
Felújítás előtt a ruzsai Kossuth utca
Az elnyert összeg lehetőséget biztosít a meglévő úthálózat korszerűsítésére, ám nagysága nem tette lehetővé új út építését. A forrást kizárólag belterületi utak felújítására lehetett felhasználni, így a döntés egyértelműen a község egyik legforgalmasabb utcájára, a Kossuth utcára esett.
Közlekedésbiztonság és élhetőség javulása
A kivitelezés várhatóan 2026-ban veszi kezdetét, de az előkészítő munkák – tervezés, egyeztetések, közbeszerzés előkészítése – már megkezdődtek. A településvezetés célja, hogy a lehető legkisebb fennakadással, a lakosság bevonásával és tájékoztatásával valósuljon meg a beruházás. A fejlesztés nemcsak a mindennapi közlekedést teszi kényelmesebbé és biztonságosabbá, hanem hosszú távon hozzájárul a község élhetőségének növeléséhez is. „Ez a beruházás mindannyiunk kényelmét és közös jövőjét szolgálja” – hangsúlyozta az önkormányzat közleményében.
Nem ez az első
A Magyar Falu Program évek óta fontos szerepet játszik a kistelepülések életében, hiszen olyan fejlesztésekre biztosít forrást, amelyek önerőből sokszor nehezen, vagy egyáltalán nem valósulhatnának meg. Ruzsán a közelmúltban más, a biztonságos közlekedést érintő beruházás is megvalósult. Majdnem egy évvel ezelőtt a település lakosságának régi vágya teljesült a legforgalmasabb kereszteződésben kialakított okoszebrával. A csaknem hatmillió forintos eszköz lényege, hogy beépítettek egy érzékelőt, pontosabban egy kamerát az átkelő fölött, ami észleli, ha egy gyalogos át akar menni az úton.
