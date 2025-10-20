október 20., hétfő

Veszélyben

Milliókat érint a döntés: a Samsung négy készüléket végleg elenged!

A Samsung négy népszerű okostelefon-modell támogatását szünteti meg 2025 októberében. Ez nemcsak kényelmetlenséget, hanem komoly biztonsági kockázatot is jelenthet a felhasználóknak.

Delmagyar.hu

A Samsung hamarosan négy korábban népszerű mobiltelefon támogatását is megszünteti, ami komoly biztonsági kockázatot jelent a felhasználóknak – írta meg a Bors. 

Samsung
Népszerű telefonok támogatását szünteti meg Samsung. Illusztráció: Shutterstock

A Sammy Fans információi szerint 2025 októberének végével a Galaxy A52s, Galaxy A03s, Galaxy M32 5G és Galaxy F42 5G modellek már sem Android-, sem biztonsági frissítéseket nem kapnak. Ez azt jelenti, hogy bár a készülékek tovább működnek, a rendszerük sérülékennyé válik, és a hackerek számára könnyebb célponttá lesznek.

A Samsung komoly döntést hozott 

Ezek a modellek nem számítanak elavultnak, hiszen 2021-ben kerültek piacra, így sok felhasználó még napi szinten használja őket. A szakértők szerint azonban a frissítések hiánya olyan, mintha „nyitva hagynánk az ajtót a betörők előtt” – a védelem nélküli rendszer könnyen sebezhetővé válhat. Mivel a legtöbben online intézik pénzügyeiket, vásárlásaikat vagy számlafizetéseiket, egy nem frissített telefon akár a bankszámlánk biztonságát is veszélyeztetheti.

