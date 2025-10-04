Baleset és az állatok világnapja – rengeteg minden történt ma

A savanyítás nem csupán hagyomány, hanem igazi őszi rituálé, amely Szegeden sem merült feledésbe. A Mars téri piacon most kupacokban állnak a káposzták, paprikák és karfiolok, hiszen elérkezett a befőzés szezonja. Megnéztük, mennyibe kerülnek a savanyításra való zöldségek.

A savanyításra való zöldségek széles választéka fogadott bennünket a Mars téri piacon. Fotó: Gémes Sándor

Utánajártunk, mennyibe kerülnek most a savanyúságok alapanyagai a Mars téri piacon – galériával, videóval

Örök divat, a savanyítás évszázadok óta élő hagyomány. Nagyanyáink számára a hideg idő egyet jelentett a befőzéssel és a raktározással. Paprika, uborka, káposzta vagy hagyma – mindegyik előbb a befőttesüvegekben, majd aztán a kamra polcain végzik.

