Baleset és az állatok világnapja – rengeteg minden történt ma

A savanyítás nem csupán hagyomány, hanem igazi őszi rituálé, amely Szegeden sem merült feledésbe. A Mars téri piacon most kupacokban állnak a káposzták, paprikák és karfiolok, hiszen elérkezett a befőzés szezonja. Megnéztük, mennyibe kerülnek a savanyításra való zöldségek.
Utánajártunk, mennyibe kerülnek most a savanyúságok alapanyagai a Mars téri piacon – galériával, videóval
Örök divat, a savanyítás évszázadok óta élő hagyomány. Nagyanyáink számára a hideg idő egyet jelentett a befőzéssel és a raktározással. Paprika, uborka, káposzta vagy hagyma – mindegyik előbb a befőttesüvegekben, majd aztán a kamra polcain végzik.
A szurikáták vitték el a show-t a Szegedi Vadasparkban az állatok világnapján – galériával
A Szegedi Vadaspark a hétvégén is gazdag és változatos programmal várta és még várja látogatóit. Az apropót ezúttal az állatok világnapja adta, ami három napon keresztül nyújtott remek időtöltést vendégeinek.
Sok biciklis nem is tudja, hogy ezért büntethetnek, Makón komoly bírságot szabtak ki érte
25 ezer forintra büntettek valakit Makón, mert telefonált, miközben kerékpározott. Az esetről szóló Facebook-poszt hozzászólásaiból kiderül, a szigor indokolt, gyakori a mobilozás két keréken – amit a jogszabály szerint valóban büntetendő, a tudományos felmérések szerint pedig rendkívül veszélyes.
Rosszul sikerült előzés miatt frontális ütközés – galériával
Teljes útlezárás volt Zsana mellett az 5408-as úton, miután két személyautó frontálisan karambolozott. A balesetben egy személy súlyosan, ketten pedig könnyebben sérült meg.
