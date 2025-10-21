Ez az állat sokakat megrémít, pedig nem veszélyes, sőt, a hasznodra van

A hazánkban gyakran előforduló siklók előszeretettel húzódnak védettebb, melegebb helyekre: kövek alá, sufniba, garázsba, sőt néha a házak közvetlen közelébe is. Kifejezetten hasznos élőlények, hiszen sokuk rágcsálókkal táplálkozik. Minden, amit a csúszómászókról tudni kell.

A hazánkban gyakran előforduló siklók előszeretettel húzódnak védettebb helyekre. Illusztráció: Shutterstock

A siklónak több faja is megtalálható Magyarországon

A siklóknak több faja is honos hazánkban, így nem véletlen, hogy egy-egy alkalommal összefutunk velük a kertben, a ház körül vagy a vízpartok mentén.

– Magyarországon több siklófaj is megtalálható, közülük a vízisikló az egyik legismertebb. Ők alapvetően a vizek és vízpartok élőlényei. Egy kifejezetten látványos állatról van szó, emiatt könnyen felismerhető – mondta Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója. – Meglehetősen ritkán távolodik el a víztől, de ha megteszi, jellemzően vízközeli gyepeken is előfordulhat – tette hozzá.

Szakértőnk hangsúlyozta, hogy ezektől a hüllőktől semmi okunk félni, hiszen az emberre ártalmatlanok, leginkább kisebb állatokat ejtenek zsákmányul. Védekezési mechanizmusuk közé tartozik a kellemetlen, szúrós szagú váladék, amelyet fenyegetés esetén bocsátanak ki. Egy siklóval való találkozás alkalmával ez a szag lehet a legkellemetlenebb következmény, ami érhet bennünket.

Az egyedszám nem nőtt, viszont észlelésük annál inkább

Nem túlzás azt mondani, hogy a siklókkal való találkozás egyre gyakoribb az elmúlt időszakban. Szakértőnk felvázolta, mi lehet a jelenség pontos oka.

– Az egyedszám nem növekedett az elmúlt években, sokkal inkább az emberek figyelme irányult a siklókra. Egy vízközeli életvitelt élő ember számára teljesen normális ezeknek az élőlényeknek a jelenléte. Sokan most szembesülnek azzal, hogy bizony vannak más állatok is, akikkel egy élettéren osztozkodnak – mondta a vadaspark igazgatója.

Fontos kiemelni, hogy Magyarországon minden hüllő- és kétéltűfaj természetvédelmi oltalom alatt áll, így semmilyen körülmények között sem szabad elpusztítani őket, vagy bárminemű kárt okozni nekik.

Ha találkozunk velük, aggodalomra semmi ok

Természetüknél fogva ezek az élőlények hamar tovaállnak, semmilyen veszélyt nem jelentenek az emberre.

– Egy ilyen helyzetben a legjobb, ha nem teszünk semmit. Ezek az élőlények hideg időben még jobban lelassulnak, de mindenképpen tovább fognak állni. Ha nem piszkáljuk őket, biztosan nem kerülünk kellemetlen helyzetbe – mondta Veprik Róbert.