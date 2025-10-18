október 18., szombat

Miért kiabálják a szegedi kamaszok, hogy „six seven”?

Címkék#jelenség#középiskola#sláger

Lépten-nyomon ezt hallod a kamaszoktól mostanában, de nem érted, hogy mi ez? Nem vagy egyedül. Utánajártunk a „Six seven!” őrületnek.

Bátori Attila

A legújabb TikTok-trend a dél-alföldi fiatalok között is futótűzként terjed: a „six seven” kifejezés mostanra már nemcsak az online térben, hanem az általános és középiskolák folyosóin, a sportpályákon, a buszmegállókban és más köztereken is visszaköszön szerte a megyében, így persze Szegeden is. De mit is jelent ez a furcsa szókapcsolat, és miért lett ekkora sláger két angol nyelvű számnévből?

Egy fiatal belekiabálja a kamerába, hogy six seven.
A six seven trend meghódította a világot. Forrás: Illusztráció/reddit.com

Mi a six seven jelentése?

A Beol.hu minap megjelent cikkében azt írta, a „six seven” eredetileg egy Skrilla nevű amerikai rapper „Doot Doot (6 7)” című dalából indult el, és a TikTokon vált mémmé. A felhasználók milliói készítenek videókat, amelyekben csak ennyit mondanak vagy kiáltanak: „six seven!”.

A kifejezésnek nincs konkrét jelentése – és talán épp ez a varázsa. A Beol cikke szerint a legtöbben ironikus, poénos kontextusban használják: például ha valami „nem túl jó, de nem is katasztrofális”, vagy ha éppen egy átlagos eredményt akarnak kommentálni. Egy diák például simán rávágja a matek dolgozatra kapott 67 százalékra: „six seven!” – és persze mindenki nevet ezen.

A trendet az is tovább erősítette, hogy az amerikai sportvilágban is megjelent: Paige Bueckers, a WNBA egyik feltörekvő sztárja egy sajtótájékoztatón viccesen megjegyezte, „öt éve vagyok itt, de olyan, mintha inkább six seven lenne”, és ezzel újabb hullámot indított el.

A „six seven” egy generációs jelenség

A „six seven” nemcsak zenei eredetű poén, hanem egy generációs jelenség: egy olyan kifejezés, amihez csak az ért igazán, aki „benne van” ebben a közegben. Az online közösségekben ez a fajta „belsős nyelv” a fiatalok identitásának és összetartozásának része lett.

Szegeden és a Dél-Alföldön sem kell sokat keresni, hogy belefussunk a kifejezésbe. A TikTok-videók után a „six seven” már az iskolai mindennapok része, sőt, a sportöltözők is tele vannak vele. Gyorsan beépült a kamasznyelvezetbe.

Meddig tart még a „six seven” őrület?

A Beol.hu szerzője szerint a válasz egyszerű: „valószínűleg addig, amíg egy új TikTok-sláger át nem veszi a helyét”. Amíg tart, addig ez a két szó tökéletesen megmutatja, hogyan formálja a fiatalok nyelvét a digitális kultúra – röviden, ironikusan, és a közösséghez tartozás élményét erősítve.

