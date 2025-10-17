október 17., péntek

+17
+5
Valami nagy dolog készül Makón, Tápai Szabina és Regán Lili is ott lesz

Szombaton rendezi meg a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum (HSZC) a tavaly útjára indított SkillFest pályaorientációs rendezvényt az idei harmadik helyszínen, Makón. A HSZC számos programmal várja az érdeklődőket, a legkisebbektől a legidősebbekig. A főszerep azonban a leendő továbbtanulóké lesz. A SkillFest nekik segíteni életük nagy döntése előtt.

Kovács Erika

A SkillFest számos érdekes programmal készül a szombati pályaorientációs fesztiválra, még Tápai Szabina, az egykori kiváló kézilabdázó és a kék hajú lány, Regán Lili DJ is részt vesz a SkillFesten.

Skillfest különleges fellépőkkel
A SkillFest Hódmezővásárhelyen és Makón is nagy sikert aratott. Fotó: Kovács Erika

SkillFest: Nemcsak a pályaválasztóknak szól a rendezvény

Makón október 18-án szombaton a főtéren rendezi meg a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum a SkillFestet. A programok 10 órakor kezdődnek. Nemcsak a pályaválasztás előtt álló diákokat várják, családi program lesz, ahol a legkisebbektől az idősekig mindenki talál majd kedvére való programot. Bemutatkozik a HSZC valamennyi intézménye, ott lesznek az együttműködő partnereik és a rendvédelmi szervek is.

A Peter and Pantól a bűvészshow-ig

Szombaton 10 órakor lesz a megnyitó, majd a Peter and Pan duó lép fel. Ezt követően aikido bemutató, arcfestő show nyitja a programok sorát, majd 13.30-tól rendészeti bemutatóval, bűvészműsorral és breakdance showval lepi meg a HSZC a pályaorientációs rendezvény résztvevőit.

Ott lesz a kék hajú lány is

16 órától DJ Ocean Eyes zenél, 17 órától pedig haj- és sminkbemutató vár a közönségre. 18 órakor Tápai Szabina lép színpadra, majd 19 órától Regán Lili szórakoztatja a fiatalokat.

