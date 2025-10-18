37 perce
A jövő szakemberei az álmaikhoz kerülhettek közelebb a makói SkillFesten – galériával
Makón is fergeteges sikert aratott szombaton a SkillFest, már a megnyitón is nagyon sokan részt vettek. A SkillFest egy pályaorientációs fesztivál, amely nemcsak a továbbtanuló diákokat szólítja meg, hanem az egész családot.
Hódmezővásárhely és Szentes után Makón is megrendezte a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum a SkillFestet.
A SkillFestre családokat is vártak
– Küldetésünknek érezzük a szakképzés népszerűsítését és a minőségi szakemberképzést. A SkillFestet tavaly indítottuk útjára. Idén szabadtérre terveztük, hogy minél többen ismerkedhessenek meg velünk, nemcsak a pályaválasztás előtt álló diákok, hanem a családjuk is – mondta a megnyitó után lapunknak Kincses Tímea, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum (HSZC) főigazgatója.
A HSZC négy településen működik, Csongrádon, Hódmezővásárhelyen, Szentesen és Makón. Az elmúlt hetekben az utóbbi három településen rendezték meg a Skillfestet. A Makói volt az utolsó állomás.
A tehetséggondozás is a küldetésük része
– Megtöltöttük Hódmezővásárhely, Szentes és Makó főtereit, a programokról nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. Úgy érzem, meg tudtuk szólítani az érintett korosztályt és az idősebbeket is, hiszen intézményeinkben jelentős felnőttoktatás is zajlik. A SkillFesten velünk voltak a felsőoktatási partnereink is, mert az okleveles technikusi képzés és a tehetséggondozás is küldetésünk. Az elmúlt tanévben az intézményeinkben a felsőoktatásba jelentkezők 98 százalékát felvették az első helyre. Ez hatalmas büszkeséggel tölt el bennünket. Köszönjük az iparkamarának, a kormányhivatalnak, a rendvédelmi szerveknek és a duális partnereinknek, hogy részt vettek a rendezvényeinken. Új partnerünkként a BYD-t is köszönthettük a makói SkillFesten – emelte ki a főigazgató.
Pályaorientációs fesztivál MakónFotók: Kovács Erika
Évente 1500 felnőtt kezébe adnak új szakmát
A pályaorientációs fesztivál családi program volt, a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki talált magának programot.
– A pályaorientáció a nevelési folyamat része kell, hogy legyen. A gyerekek jó, ha minél hamarabb megismerkednek a szakmákkal. Mi a felnőtteket is megszólítjuk, hiszen a felnőttképzés nagyon fontos része a tevékenységünknek. Évente 1500 felnőtt kezébe adunk szakmát – mondta Kincses Tímea.
A makói Skillfesten többek között fellépett a Peter and Pan duó, volt aikido bemutató, arcfestő show, rendészeti bemutató, bűvészműsor, breakdance show. DJ Ocean Eyes zenélt, haj- és sminkbemutatót is láthatott a közönség. A SkillFesten Tápai Szabinával és Regán Lilivel is találkozhattak az érdeklődők.
