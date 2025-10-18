október 18., szombat

Lukács névnap

15°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pályaorientációs fesztivál

37 perce

A jövő szakemberei az álmaikhoz kerülhettek közelebb a makói SkillFesten – galériával

Címkék#pályaorientációs fesztivál#SkillFest Pályaorientációs fesztivál#HSZC

Makón is fergeteges sikert aratott szombaton a SkillFest, már a megnyitón is nagyon sokan részt vettek. A SkillFest egy pályaorientációs fesztivál, amely nemcsak a továbbtanuló diákokat szólítja meg, hanem az egész családot.

Kovács Erika

Hódmezővásárhely és Szentes után Makón is megrendezte a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum a SkillFestet. 

SkillFest
A SkillFest, a pályaorientációs fesztivál Makón is sikert aratott. Fotó: Kovács Erika

A SkillFestre családokat is vártak

– Küldetésünknek érezzük a szakképzés népszerűsítését és a minőségi szakemberképzést. A SkillFestet tavaly indítottuk útjára. Idén szabadtérre terveztük, hogy minél többen ismerkedhessenek meg velünk, nemcsak a pályaválasztás előtt álló diákok, hanem a családjuk is – mondta a megnyitó után lapunknak Kincses Tímea, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum (HSZC) főigazgatója. 

A HSZC négy településen működik, Csongrádon, Hódmezővásárhelyen, Szentesen és Makón. Az elmúlt hetekben az utóbbi három településen rendezték meg a Skillfestet. A Makói volt az utolsó állomás.

A tehetséggondozás is a küldetésük része

– Megtöltöttük Hódmezővásárhely, Szentes és Makó főtereit, a programokról nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. Úgy érzem, meg tudtuk szólítani az érintett korosztályt és az idősebbeket is, hiszen intézményeinkben jelentős felnőttoktatás is zajlik. A SkillFesten velünk voltak a felsőoktatási partnereink is, mert az okleveles technikusi képzés és a tehetséggondozás is küldetésünk. Az elmúlt tanévben az intézményeinkben a felsőoktatásba jelentkezők 98 százalékát felvették az első helyre. Ez hatalmas büszkeséggel tölt el bennünket. Köszönjük az iparkamarának, a kormányhivatalnak, a rendvédelmi szerveknek és a duális partnereinknek, hogy részt vettek a rendezvényeinken. Új partnerünkként a BYD-t is köszönthettük a makói SkillFesten – emelte ki a főigazgató. 

Pályaorientációs fesztivál Makón

Fotók: Kovács Erika

Évente 1500 felnőtt kezébe adnak új szakmát

A pályaorientációs fesztivál családi program volt, a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki talált magának programot.

– A pályaorientáció a nevelési folyamat része kell, hogy legyen. A gyerekek jó, ha minél hamarabb megismerkednek a szakmákkal. Mi a felnőtteket is megszólítjuk, hiszen a felnőttképzés nagyon fontos része a tevékenységünknek. Évente 1500 felnőtt kezébe adunk szakmát – mondta Kincses Tímea.

A makói Skillfesten többek között fellépett a Peter and Pan duó, volt aikido bemutató, arcfestő show, rendészeti bemutató, bűvészműsor, breakdance show. DJ Ocean Eyes zenélt, haj- és sminkbemutatót is láthatott a közönség. A SkillFesten Tápai Szabinával és Regán Lilivel is találkozhattak az érdeklődők.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu