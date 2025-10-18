A jövő szakemberei az álmaikhoz kerülhettek közelebb a makói SkillFesten – galériával

Hódmezővásárhely és Szentes után Makón is megrendezte a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum a SkillFestet.

A SkillFest, a pályaorientációs fesztivál Makón is sikert aratott. Fotó: Kovács Erika

A SkillFestre családokat is vártak

– Küldetésünknek érezzük a szakképzés népszerűsítését és a minőségi szakemberképzést. A SkillFestet tavaly indítottuk útjára. Idén szabadtérre terveztük, hogy minél többen ismerkedhessenek meg velünk, nemcsak a pályaválasztás előtt álló diákok, hanem a családjuk is – mondta a megnyitó után lapunknak Kincses Tímea, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum (HSZC) főigazgatója.

A HSZC négy településen működik, Csongrádon, Hódmezővásárhelyen, Szentesen és Makón. Az elmúlt hetekben az utóbbi három településen rendezték meg a Skillfestet. A Makói volt az utolsó állomás.

A tehetséggondozás is a küldetésük része

– Megtöltöttük Hódmezővásárhely, Szentes és Makó főtereit, a programokról nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. Úgy érzem, meg tudtuk szólítani az érintett korosztályt és az idősebbeket is, hiszen intézményeinkben jelentős felnőttoktatás is zajlik. A SkillFesten velünk voltak a felsőoktatási partnereink is, mert az okleveles technikusi képzés és a tehetséggondozás is küldetésünk. Az elmúlt tanévben az intézményeinkben a felsőoktatásba jelentkezők 98 százalékát felvették az első helyre. Ez hatalmas büszkeséggel tölt el bennünket. Köszönjük az iparkamarának, a kormányhivatalnak, a rendvédelmi szerveknek és a duális partnereinknek, hogy részt vettek a rendezvényeinken. Új partnerünkként a BYD-t is köszönthettük a makói SkillFesten – emelte ki a főigazgató.