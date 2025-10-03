október 3., péntek

SkillFest

46 perce

Nemcsak pályaorientáció, de Bánki Beni és Dr. BRS is vár mindenkit Szentesen

Címkék#SkillFest Pályaorientációs fesztivál#pályaorientáció#program#HSZC

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Hódmezővásárhely után Szentesen is megrendezi a pályaorientációs fesztivált. A SkillFest a tájékozódás, ismeretszerzés mellett remek szórakozást is kínál a résztvevőknek.

Kovács Erika

A SkillFest október 4-én szombaton 10 órakor kezdődik Szentesen, a Kossuth téren és egészen este 8 óráig tart.

SkillFest Vásárhelyen is.
A HSZC szeptemberben Hódmezővásárhelyen is megrendezte a SkillFestet. Fotó: DM

A pályaválasztás előtt álló fiataloknak segítenek

Nem csak a pályaválasztás előtt álló diákokat várják a fesztiválra, családi program is lesz, ahol a legkisebbektől az idősekig mindenki talál majd kedvére való programot. Bemutatkozik a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum (HSZC) valamennyi intézménye, ott lesznek az együttműködő partnereik is.

A SkillFest célja, hogy a fiatalok és családjaik testközelből ismerhessék meg a centrum sokszínű szakmai kínálatát, valamint találkozzanak azokkal a duális partnerekkel, akik a jövő tehetségeit, szakembereit keresik. A látogatók látványos, interaktív programokra, inspiráló szakmai bemutatókra számíthatnak. Közvetlenül találkozhatnak vállalatok szakembereivel, lesznek koncertek is. 

A SkillFesten a kisebb gyerekeket is várják programok

A megnyitó 10 órakor kezdődik. 19 óráig népi játékokat is kipróbálhatnak a kicsik, akik a nagyobb, pályaválasztás előtt álló testvérüket kísérik ki a rendezvényre. Nekik egyébként kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárral és Panna Game programmal is kedveskednek a szervezők. 10:15 órakor fellép a Peter and Pan duó, 11 órától a Szentesi Kiss Bálint Kötélugró Sportegyesület tart bemutatót. 11:30-tól arcfestő-show, 13 órától bűvészelőadás szórakoztatja a rendezvényre látogatókat. 

A népszerű slammer is színpadra lép

13:30 órakor rendészeti-, majd akrobatikus tánc bemutató, BMX Flatland Show lesz a SkillFest műsorkínálatán. 15:45 órakor kezdődik a The Windows együttes koncertje, 17 órától pedig haj- és sminkbemutatóval folytatódik a program. 18 órakor Bánki Beni költő, slammer, televíziós műsorvezető, „kreatív celeb” és véleményvezér lép színpadra. 19 órakor Dr. BRS koncerttel folytatódik a program, 20 órától pedig tűzshow zárja a pályaorientációs fesztivált. 

A rendezvény egész nap ingyenes. Október 18-án Makón is lesz SkillFest.

