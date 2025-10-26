október 26., vasárnap

Szegedi hírek

2 órája

Olyan SMS-ek terjednek, hogy még a legprofibbakat is becsapja! Jobb ha figyelsz

Címkék#bankkártyaadat#NKI#sms#NEAK

Figyelem: olyan profi hamis SMS-hullám terjed, amely a NEAK nevében próbál bankkártyaadatokat kicsalni, a trükk annyira meggyőző, hogy még tapasztalt felhasználók is bedőlhetnek.

Delmagyar.hu

A módszer ravasz és profi: egy SMS-ben érkező link egy majdnem tökéletes hamis weboldalra visz, ahol nevet, címet, TAJ-számot és a végén bankkártyaadatokat is kérnek. Gyakran még egy apró „verifikációs díjat” is kérnek (például 1,80 euró) ez az ürügy arra, hogy a kártyaadatokat begyűjtsék és visszaéljenek velük. A Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet (NKI) is riasztást adott ki a módszer ügyében.

TAJ-kártya közelről, hamis NEAK SMS miatti adathalászat figyelmeztetés
Ne dőlj be a NEAK-nak látszó üzenetnek: Olyan SMS-ek terjednek, hogy még a legprofibbakat is becsapja! Jobb ha figyelsz. Fotó: MW

Így működik a hamis NEAK SMS: ne dőlj be a trükknek!

Hogyan ismerd fel? Hivatalos szervek soha nem kérnek SMS-ben bankkártyaadatot vagy verifikációs díjat; ellenőrizd a domain-t (a NEAK hivatalos címe neak.gov.hu), és ha bármilyen furcsa végződést vagy ismeretlen domaint látsz, ne kattints. Ha mégis rákattintottál és megadtál adatot, azonnal értesítsd a bankodat és kérd a kártya zárolását.

A csaló üzenetek pontos szövegéhez és a lépésről-lépésre teendőkhöz olvasd el a részletes riportot a Sonline-on. 

Szegedi hírek

