Akkor voltak Parajdon a sóért, amikor megtörtént a bányakatasztrófa

A sószoba minden bizonnyal a kicsik kedvence lesz, még só-homokozóban is játszhatnak majd, miközben erősödik az immunrendszerük és ellenállóbbá válnak a meghűléses betegségekkel szemben. A mindszenti bölcsőde 2024 tavaszától működik. A sószobát csütörtökön avatták fel, kis ünnepségen.

A Kicsik hétfőtől napi negyedórát lesznek a sószobában, hogy ellenállóbb legyen a szervezetük a légúti betegségekkel szemben. Fotó: Kovács Erika

Szinte ősztől tavaszig náthásak voltak a bölcsődések

– Amikor az első nevelési évünk vége felé jártunk, már látható volt, hogy ez a korosztály, akik az otthon védett burkából először kerülnek közösségbe, szinte ősztől tavaszig náthásak voltak. Legtöbbször nem annyira voltak betegek, hogy otthon maradjanak, de a megfázás kihatott a közérzetükre. A kollégákkal úgy döntöttünk, hogy felkeressük a város polgármesterét, és kérjük a segítségét, hogy létrehozhassunk egy pici sószobát – mondta Bíróné Marz Judit, a bölcsőde korábbi vezetője.

– Úgy döntöttünk, hogy mi nemhogy szeretnénk sószobát a bölcsődénkbe, hanem akarunk sószobát! Ha jobb a gyermekek egészsége, jobb a hangulatunk, és ha nem betegek annyiszor, akkor a szülőknek sem kell hiányozniuk a munkahelyükről, ahová éppen csak visszatértek – tette hozzá a korábbi vezető. (Szeptember 1-jétől Fülöp Pampília látja el a feladatot.)

Napi negyedóra

– Kisgyermekeink a jövő héttől kezdik a kúrát, negyedórás turnusokban lesznek bent a sószobában a saját kisgyermeknevelőikkel. A bent töltött idő alatt játszhatnak a sóhomokozóban, amivel még intenzívebben dolgoznak majd a sókristályok. Emellett mondókáznak, énekelnek, báboznak, zenét hallgatnak, zeneszerszámokkal játszanak és mesekönyveket nézegetnek. – Bízunk benne, hogy a szülők is látják majd a pozitív változást – mondta Bíróné Marz Judit.

Sószoba: Összefogtak a vállalkozók és az önkormányzat

Gémes László, Mindszent polgármestere megköszönte a helyi vállalkozók segítségét, akik az anyagi forrást biztosították. Hangsúlyozta: a mindszenti vállalkozók és az önkormányzat összefogott, hogy elkészüljön a sószoba, amelynek értéke egymillió forint. Olcsóbban sikerült hozzájutniuk a sóhoz, a berendezést pedig az önkormányzat munkatársai készítették el, így néhány százezer forintból megvalósult a fontos fejlesztés.