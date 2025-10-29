2 órája
Elsötétülő település, nehezedő közlekedés és egy komoly baleset
Sötétség, építkezések és baleset, mozgalmas napon van túl Csongrád-Csanád vármegyére.
November 6-án Bakson nyolcórás áramszünet borítja sötétségbe a falut. Szegeden a Gogol utca felújítása miatt egyre nehezebb a közlekedés, miközben Mórahalmon lendületesen halad a Grosics Akadémia építése.
Egy napra sötétségbe borul egy Csongrád megyei település
A hálózaton végzett munkák miatt áramkimaradás lesz Bakson. November 6-án több utcában lesz nyolcórás áramszünet, ami reggel 8 órától 16 óráig tart majd.
Szinte járhatatlan Szeged egyik forgalmas utcája, a boltosok és a helyiek is egyre türelmetlenebbek – videóval
Haladnak a munkálatok, de egyre több a kellemetlenség. A Gogol utca felújítása miatt mind nehezebbé vált a közlekedés: a gyalogosok csak saját felelősségre haladhatnak át rajta, miközben az üzletek forgalma jelentősen visszaesett.
Tárt karokkal fogadták az egyházi sportakadémiát Mórahalmon, így áll az építkezés
A Szeged-Csanádi Egyházmegye nagyszabású beruházásának építése új szakaszba lépett: megkezdődött a közműépítés a leendő Grosics Akadémia területén. Az egyházi sportkomplexum, amely egy 16 tantermes katolikus középiskolát, kollégiumot és összesen öt labdarúgópályát foglal magába, a tervek szerint három éven belül készül el.
A körforgalom, ami új korszakot nyitott a szegedi közlekedésben
A város közlekedési hálózata az elmúlt évtizedekben rengeteget változott: új utak, hidak és csomópontok alakították a szegedi közlekedést. Az egyik legjelentősebb projekt az 1995-ös Csillag téri körfogalom kiépítése volt.
Komoly karambol a 43-ason: négyen utaztak az autókban – galériával
A 43-as főúton történt baleset, ahol két gépjármű ütközött össze.
