Elsötétülő település, nehezedő közlekedés és egy komoly baleset

Sötétség, építkezések és baleset, mozgalmas napon van túl Csongrád-Csanád vármegyére.

Munkatársunktól

November 6-án Bakson nyolcórás áramszünet borítja sötétségbe a falut. Szegeden a Gogol utca felújítása miatt egyre nehezebb a közlekedés, miközben Mórahalmon lendületesen halad a Grosics Akadémia építése.

sötétség borítja be baksot
Sötétségbe borul egy település. Fotó: Dollar Mom

Egy napra sötétségbe borul egy Csongrád megyei település

A hálózaton végzett munkák miatt áramkimaradás lesz Bakson. November 6-án több utcában lesz nyolcórás áramszünet, ami reggel 8 órától 16 óráig tart majd.

Szinte járhatatlan Szeged egyik forgalmas utcája, a boltosok és a helyiek is egyre türelmetlenebbek – videóval

Haladnak a munkálatok, de egyre több a kellemetlenség. A Gogol utca felújítása miatt mind nehezebbé vált a közlekedés: a gyalogosok csak saját felelősségre haladhatnak át rajta, miközben az üzletek forgalma jelentősen visszaesett.

Tárt karokkal fogadták az egyházi sportakadémiát Mórahalmon, így áll az építkezés

A Szeged-Csanádi Egyházmegye nagyszabású beruházásának építése új szakaszba lépett: megkezdődött a közműépítés a leendő Grosics Akadémia területén. Az egyházi sportkomplexum, amely egy 16 tantermes katolikus középiskolát, kollégiumot és összesen öt labdarúgópályát foglal magába, a tervek szerint három éven belül készül el.

A körforgalom, ami új korszakot nyitott a szegedi közlekedésben

A város közlekedési hálózata az elmúlt évtizedekben rengeteget változott: új utak, hidak és csomópontok alakították a szegedi közlekedést. Az egyik legjelentősebb projekt az 1995-ös Csillag téri körfogalom kiépítése volt.

Komoly karambol a 43-ason: négyen utaztak az autókban – galériával

A 43-as főúton történt baleset, ahol két gépjármű ütközött össze.

