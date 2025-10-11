Egy festőnő, aki a gyászból teremtett ihletet– Szabó Ildikó kiállítása

A szentesi festő, Szabó Ildikó kiállítása október végéig tekinthető meg Kisteleken a Klebelsberg Művelődési Központ színháztermében. A tárlaton a művész 48 alkotása látható, a skála széles: tájképek, portrék, virágok és misztikus hangulatú képek.

Szabó Ildikó kiállítása: a tájképektől a portrékig minden megtalálható Fotó: Imre Péter

Szabó Ildikó kiállítása

A helyszín már megszokott, és az is, hogy a Kisteleki Festőkör több kiállítást is rendez egy évben, melyek közös tulajdonsága, érdemes megnézni mindegyiket. Ebbe a sorba illeszkedik az 1971-ben született Szabó Ildikó tárlata, aki egy családtag elvesztése után, 2015-ben merült el jobban a grafittal rajzolt portrék készítésében, mintegy terápiaként, majd 2017-ben úgynevezett porpaszteles technikával is alkotott. 2020 szeptembere óta fest, először akrillal tájképeket, majd 2022-ben gazdagodott a palettája az olajjal festett portrékkal. A Kisteleki Festőkör tagja, és saját elmondása szerint sokat köszönhet a kör vezetőjének, Szombathelyi Árpádnak és festőtársának, Hódi Katalinnak, akihez csatlakozva Kisteleken volt az első kiállítása.

Tájképek vagy a portrék?

A tárlat csütörtök esti megnyitóján Szombathelyi Árpád azt mondta Szabó Ildikónak, hogy inkább tájképfestőnek tartja, míg Ildikó, akit családja apraja nagyja elkísért a járási székhelyre, inkább portréfestőnek vallja magát – vajon miért? – Valóban több tájképem van, mint portrém, de utóbbit jobban szeretem és igazán élvezem, mert a szem a lélek tükre, abban látható minden, és ezért ez a műfaj közelebb áll hozzám, mint a tájképfestés – adott választ a kérdésre.

A kiállítás október végéig látogatható Kisteleken. Fotó: Imre Péter

Szombathelyi Árpád megjegyezte, hogy a kiállítónak naturalista, realista a stílusa, de ezt mások is hasonlóan látták, mert az egyik vendég megjegyezte, „az a kutya majdnem lejön a vászonról”. – Az embereket és az állatokat úgy ábrázolom, örökítem meg, ahogy a valóságban látom, a tájképeknél már nagyobb szabadságot engedek magamnak – árulta el Szabó Ildikó, majd mindenkit a tárlat megtekintésére invitált.

Kovácsolás és fazekasság

Szabó Ildikó egy szakkörön már belekóstolt a kovács mesterségbe is – biztosan az is ösztönözte, hogy édesapja patkolókovács volt –, kandallótisztító szettet készített. Az erről festett képe a kedvence, kérte, hogy ott fényképezzük le. A legújabb vágya, terve pedig, hogy agyagból elkészíthessen egy emberfejet.