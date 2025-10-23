2 órája
Szegeden tartották az év egyik legizgalmasabb szakmai napját, madárhangot is tanultak felismerni a diákok
Madárhang-felismerés és távmérés teodolittal is volt ezen a különleges napon. A szegedi AASzC Kiss Ferenc Erdészeti Technikum idén is megtartotta hagyományos Szakmai Nap rendezvényét. Az esemény előadásokat, gyakorlati bemutatókat és játékos versenyeket is kínált a diákoknak.
A szegedi AASzC Kiss Ferenc Erdészeti Technikum idén is megrendezte hagyományos szakmai napját. Az esemény célja, hogy a tanulók ne csak a padból ismerkedjenek a szakma világával, hanem a gyakorlatban, élményszerűen is megtapasztalják az erdészet és a természet iránti hivatás szépségeit.
Szakmai Nap az erdészet jegyében előadásokkal
A 12–13. évfolyamosok ezúttal továbbtanulási és szakmai előadásokon vehettek részt, ahol a DALERD Zrt. szakemberei, az SZTE Mezőgazdasági Karának oktatói, valamint Turuczki Balázs, az iskola egykori diákja tartottak bemutatókat. Szó esett többek között az erdőgazdálkodás jövőbeli kihívásairól, a gímszarvas terepi bírálatáról, az őz Maros-ártéri élőhelyének és a fogoly mozgáskörzetének vizsgálatáról, valamint a városklíma és urbanisztika alkalmazott kérdéseiről is.
Akadályverseny és élménytanulás a természetben
Közben a 9–11. évfolyamosok csapatai játékos akadályversenyen mérhették össze tudásukat és ügyességüket. Az állomásokon változatos feladatok várták őket: memóriadoboz-teszt, gombafelismerés, természethez kapcsolódó matematikai fejtörők, madárhang-felismerés, távmérés teodolittal, sőt még régi kézifűrésszel való vágás is szerepelt a programban. A nap végére nemcsak a diákok tudása gazdagodott, hanem az együttműködés, a csapatszellem és a problémamegoldó képesség is erősödött.