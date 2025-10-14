október 14., kedd

Szegedi hírek

28 perce

Huszonkét új gép segíti a hallgatókat a szegedi gyógyszerészkaron

Címkék#számítógép#szte#adomány

Huszonkét számítógépet kapott a szegedi gyógyszerészkar. Ezeket egy új számítógépes kabinetben helyezték el, melyet kedden adtak át.

Timár Kriszta

Huszonkét számítógépet adományozott a SZTE Gyógyszerésztudományi Kar számára a Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány. A berendezéseket egy erre a célra kialakított számítógépes kabinetben helyezték el. A Semmelweis kollégiumban már volt egy ilyen kabinet 2014 óta, melyet a beruházással egyidőben felújítottak. Ugyanabban az épületrészben alakították ki az újat is, így mostantól a korábbi terület és állomásszám duplája áll rendelkezésre a hallgatók számára, hogy kutatáshoz vagy tanuláshoz használják.

számítógépes kabinet az SZTE-n
Új számítógépes kabinetet adtak át a SZTE Gyógyszerésztudományi Kar számára. Fotó: Gémes Sándor

Modern számítógépes kabinet segíti mostantól a hallgatókat

Szakonyi Zsolt, a SZTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja úgy fogalmazott, ez egy olyan hiánypótló fejlesztés, ami a jövőbe mutat és egy modern, inspiráló közeget biztosít a hallgatóknak. – Ugyanakkor a kar anyagilag és kivitelezési szempontból is nehezen tudta volna ezt megvalósítani, ezért hálásak vagyunk az alapítvány segítségéért – mondta.

Barcsay István, az alapítvány kuratóriumi tagja, a Phoenix Pharma Zrt. felügyelőbizottságánk elnöke felhívta a figyelmet, hogy az alapítványt gyógyszertári központok hozták létre, cége is a mai napig támogatja. 

– Februárban határoztuk el, hogy 22 számítógépet adományozunk a gyógyszerészkarnak, monitorokkal, klaviatúrával, egérrel. Akkor még a helyiség hiányzott, ahol ezeket el lehet helyezni, ezért adtuk át most a kabinetet – mondta.

A hivatalos átadás táblaavatással vált teljessé, melyen részt vett Csóka Ildikó, a SZTE stratégiai főigazgatója is.

Szegedi hírek

