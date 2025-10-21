Megérte a várakozás, fél év után végre működik a Szeged Nagyáruház új liftje

Körülbelül két héttel ezelőtt hivatalosan is üzembe helyezték a Szeged Nagyáruház új liftjét, amely a vásárlók és az ott dolgozók számára is kényelmesebb és könnyebben elérhető. A lift több mint fél éven keresztül készült, az áruház földszintjén lévő papírüzletben helyezték el. Így már nem kell az épület sarkában keresni, ahogy a régi, földszinti felvonót, ami csak teherszállításra volt alkalmas.

Fél évig építették a Szeged Nagyáruház új felvonóját, most végre kész lett. Fotó: archív: DM

Elkészült, és már használható a Szeged Nagyáruház liftje

Két hete kezdte meg működését, de amikor ott jártunk, technikai okok miatt nem működött. A papírüzlet egyik dolgozója azt mondta, örülnek annak, hogy végre elkészült. A Szeged Nagyáruház dolgozói körülbelül fél évig hallgatták a fúrás és a légkalapács zaját. A legtöbben már akkor megszokták a zajt, de most mégis hálásak, hogy elkészült az új felvonó.

Vásárlóbarát megoldás született

Habár az áruháznak már évtizedek óta van teherliftje, az ott dolgozók szerint annak működése nem éppen vásárlóbarát. A régi felvonót az épület földszintjén, annak egy eldugott sarkában kell keresni, így annak, aki először jár ott, nem könnyű rátalálnia. Csak azok használhatták, akiknek valóban szükségük van rá, nekik is egy gomb megnyomásával kellet jelezniük igényüket. Az új lift azonban egy jól látható és könnyen megközelíthető, bárki számára elérhető helyre került. A nagylift elkészülését az áruház Facebook oldalán is bejelentették.