1 órája
Kiderült, mikor jöhet enyhülés a szegedi albérletárakban – szakértő árulta el az okát
Míg más városokban már olcsóbban lehet lakást bérelni, Szegeden egyelőre nem mozdulnak az árak. A szegedi albérletárak tekintetében változás várható. Mutatjuk, hogy miben és mikor fognak módosulni.
Miközben az ország több városában is enyhülni látszanak az albérletárak, Szegeden egyelőre stabilak a díjak. Városunkban legfeljebb télen vagy jövő tavasszal várható csökkenés. Mutatjuk, mi a helyzet a szegedi albérletárak tekintetében.
Csökkenés jöhet a szegedi albérletárakban
Az elmúlt hetekben több piaci elemzés is arról számolt be, hogy a szezon végeztével csökkenni kezdtek az albérletárak Magyarországon. Ez azonban nem jelenti azt, hogy általános áresés indult volna el. Bozsó Bence a Limit Ingatlaniroda vezetője és tulajdonosa szerint a mostani mozgás pusztán szezonalitásból fakad.
– Most lehet, hogy tíz ezerrel olcsóbban ki lehet venni egy lakást, mint augusztusban, de ez csak a szezon végének köszönhető. Ha az egész évet nézzük, akkor kijelenthetjük, hogy Szegeden még nem csökkentek az albérletárak jelentősen – mondta lapunknak. Szerinte Szegeden jelenleg nincs érdemi árcsökkenés, hiszen az egyetemi városban több ezer diák keres otthont, ami stabilan fenntartja a keresletet és az árakat. Az óriási kereslet minden évben stabilan fennmarad.
Óriási a kereslet az albérletekre
Több találgatás is napvilágot látott azzal kapcsolatban, hogy az államilag támogatott Otthon Start program hatással lehet az albérletpiac árainak alakulására. A szakértő úgy véli, hogy a hitelkonstrukció a következő hónapokban valóban pozitívan hathat a piacra, de mivel még csak egy hónapja indult a támogatás, ezért jelenleg még nincsenek kiadó Otthon Start-os lakások, a hitelbírálatok is most zajlanak. Mivel az első hitelek várhatóan csak ősz végén vagy tél elején jutnak el a folyósításig, az így vásárolt lakások legkorábban a jövő év elején jelenhetnek meg albérletként a piacon. Így, Bozsó Bence szerint, a mostani ármozgások mögött még nem az új hitelprogram, hanem a szezonváltás áll. Hozzátette, hogy jöhet még kisebb árkorrekció, amikor is majd kedvezőbb áron kezdik kínálni a szezon végén üresen maradt lakásokat.
– Ha valakinek sürgősen ki kell adnia a lakását, jellemzően 5-10 ezer forinttal a piaci ár alá megy. Ilyenkor könnyebben talál bérlőt. De ez még nem tendencia, inkább átmeneti jelenség – egészített ki Bozsó Bence.
Szegeden tehát egyelőre kiegyensúlyozott a piac, nincs sem drasztikus áresés, sem lakáshiány. Bozsó Bence úgy véli, hogy a most épülő társasházak jellemzően bérbeadási céllal készülnek, így a kínálat tovább nőhet, ami hosszabb távon mérsékelheti az árakat, de csak fokozatosan.
– Most még nem reális, hogy a 3 százalékos hitel miatt csökkenjenek az árak. Talán jövő tavasszal már lesz némi hatása, amikor ezek az ingatlanok ténylegesen megjelennek a piacon – foglalta össze a szakember.
