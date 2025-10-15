Nem mozduló szegedi albérletárak és két komoly baleset – ezt írhatjuk a nap margójára

Míg más városokban már olcsóbban lehet lakást bérelni, Szegeden egyelőre nem mozdulnak az árak. A szegedi albérletárak tekintetében változás várható. Mutatjuk, hogy miben és mikor fognak módosulni.

A szegedi albérletárak stabilak, de változást jósolnak. Fotó: Shutterstock

Kiderült, mikor jöhet enyhülés a szegedi albérletárakban – szakértő árulta el az okát

Az elmúlt hetekben több piaci elemzés is arról számolt be, hogy a szezon végeztével csökkenni kezdtek az albérletárak Magyarországon. Ez azonban nem jelenti azt, hogy általános áresés indult volna el. Bozsó Bence a Limit Ingatlaniroda vezetője és tulajdonosa szerint a mostani mozgás pusztán szezonalitásból fakad.

Paula, a robot már dolgozik a városházán – az MI-asszisztens rögtön Márki-Zay Pétert eligazította

Ölelő Olga után Paulával gazdagodott Hódmezővásárhely. Paula „ezerkezű” titkárnő, egyszerre akár száz hívást is fogad – már ha ennyien telefonálnak –, és megmondja a városházára érkező ügyfeleknek azt is, hol találják az irodát, amit keresnek. A városházán egyébként továbbra is csak a földszinten mozoghatnak szabadon az ügyfelek, az emeleti irodákba csak kísérettel mehetnek fel, mert az ajtók le vannak zárva.

Kiderült, miért került 14 millióba két zebra Mártélyon, nemcsak festék kellett

Mártélyon sok évtizedes kérést valósított most meg az önkormányzat. A településen két gyalogos-átkelőhelyet is kialakítottak, ami közel 14 millió forintba került. A közhiedelemmel ellentétben ugyanis a zebra nem csupán néhány fehér csíkból áll.

Díszpolgári végakarat kontra szegedi önkormányzat: íme a teljes igazság Varga Mátyás végakaratáról

Birtokunkba jutott a Varga Mátyás Kiállítóház ajándékozási szerződésének másolata, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a szegedi önkormányzat semmibe vette a Kossuth-díjas díszlettervező végakaratát. Varga Mátyás olyannyira szerette a házat, hogy még azt is kikötötte, hogy a parkettán csak papucsban lehet járni. Ma azonban régészek irodájaként funkcionál az épület. A múzeum megmentené a hagyatékot, de a szerződés egyértelműen fogalmaz.

Árokba hajtott és egy út melletti emlékhelynek csapódott egy autó – galériával

Egy személy sérült meg, amikor egy útszéli baleseti emlékhelynek csapódott, majd az árokba sodródott egy gépkocsi Nagymágocs közelében, a 451-es főúton.