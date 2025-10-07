Szegedi barista lett az ország legjobbja, miközben új fejezet kezdődik a Mackoéknál

Egy szegedi barista az ország legjobbjává vált, miközben a Gogol utca folyamatosan szépül. Közben változás előtt áll egy fiatal tésztázó, Hajdú Péter körül újabb botrány kerekedik, a szakértők pedig arra figyelmeztetnek, hogy sokan még mindig hibásan vezetik autójukat, e

Egy szegedi barista, Kovács Judit az ország legjobbja. Fotó: Karnok Csaba

Egy szegedi barista lett az ország legjobb az országban. A X. Magyar Barista Bajnokságról Kovács Judit, a Kék Elefánt kávézó munkatársa hozta el az első helyet.

Alig nyitott ki, máris bezár – új fejezet kezdődik a Mackoéknál

Változás előtt állnak: alig két hónappal a nyitás után bezár a szegedi tésztázó. Mutatjuk, mi áll a döntés hátterében.

Folyamatosan újul meg a Gogol utca, végigsétáltunk rajta, hogy megmutassuk most hogy áll

Kellemes, napos időben sétáltunk Szeged belvárosában. Ez magánügy lenne, de hétfőn a megújuló Gogol utca volt a korzó, azon mentünk végig, mert arra voltunk kíváncsiak, hol tart a munkákkal a kivitelező cég. A Mars tér, az Árkád felöli részen már az is kirajzolódik, hogyan néz majd ki az utca, hasonló lesz mint a Gutenberg.

Hajdú Péter körül forr a levegő, az Árulók miatt bíróság elé kerülhet

Könnyen lehet, hogy a bíróságon fog folytatódni Hajdú Péter és Korom Gábor konfliktusa. Az Árulók hétfői adásában ugyanis az RTL szerint Hajdú tisztességtelen módszereket vetett be távozása előtt játékostársával szemben.

Te is így vezetsz? Sokan rosszul tudják, így gyilkoljuk az autónk motorját

Sokan hiszik, hogy ez a megoldás kíméli a motort és csökkenti a fogyasztást. De nem! Az alacsony fordulat valójában fokozza a kopást, és hosszú távon komoly károkat okozhat a motorban. A szakértők szerint érdemes elkerülni az erőltetett alacsony fordulatszámot, és inkább a megfelelő üzemi tartományban vezetni.