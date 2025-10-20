A nap, amikor a Csillagbörtön falai vérbe borultak, a szegedi rémtől még a rabok is féltek

Kereken 41 éve történt, hogy október 19-e a szegedi Csillagbörtön egyik legsötétebb napjaként vonult be a magyar kriminalisztika történetébe. A mindössze 29 éves Richter Richárd egy maga által köszörült késsel támadt neki az Alföldi Bútorgyár Csilla börtön melletti telephelyén a társainak. Hármat megölt, hármat pedig súlyosan megsebesített.

Richter Richárd a szegedi Csillagbörtönben követte el a magyar kriminalisztika egyik legmegrázóbb gyilkosságát. Fotó: MTI

Ki volt Richter Richárd?

Angyalföldön született, kilenc testvér közül a legfiatalabb. Már gyerekként belekerült a bűnözői életbe, életét erősen meghatározta ez. A férfi 23 éves korára már 8 évet töltött börtönben.

Egy kocsmai szóváltás közben 1979-ben Richter hasba szúrt egy férfit, ami miatt később 7 év börtönre ítélték, és a szegedi Csillagbörtönbe zárták. Itt hamar hírnevet szerzett magának. Az erős testfelépítésű fiatal folyamatosan szembeszállt az őrökkel és megszegte a szabályokat. Itt tartózkodása alatt összesen 32 fenyítést kapott.

Szabadidejét többnyire testedzéssel töltötte, de rabtársai agresszív alaknak jellemezték a férfit

– írja a SzegedMa.

Ámokfutása a szegedi Csillagbörtönben

Idővel elhatalmasodott rajta az üldözési mánia, attól félt, hogy valaki megmérgezi. Börtönévei alatt az Alföldi Bútorgyár Csillag börtön melletti telephelyén dolgozott asztalosként. Az ámokfutás előtti napon a művezető észrevette, hogy Richter a bútorgyártáshoz alapanyagként szolgáló fémrúdból kést köszörült magának, így másnap, 1984. október 19-én az irodájába hívta a férfit.

Richter azonban folyamatosan ellenállt, majd mikor meglátta az irodai asztalon hagyott gumibotot, azt hitte, meg akarják verni tettéért. Ettől tartva kísérőit félrelökve visszarohant a szerelőüzembe, és magához vette a csomagolóanyag közé rejtett késeit, majd megkezdte borzalmas ámokfutását.

Váratlanul támadt a műhelyben dolgozókra. Késszúrásokkal és -dobásokkal szedte áldozatait, négy perc alatt hat embert sikerült leszúrnia. Az őrök és a rabok is megpróbálták megállítani, de a teljesen megvadult erős férfival szemben tehetetlennek bizonyultak. Végül a mosdóban fogták el.

Ebben az üzemben rendezett vérfürdőt Richter Richárd 1984. október 19-én. (Fotó: Arcanum/Magyar Rendőr)

A végső ítélet

Richter Richárdot elkülönítették a többi rabtól, de fogva tartása alatt többször is erőszakos dühkitörései voltak. A Csillagbörtön dühöngőszobájában bilincsben is képes volt szögeket kiszaggatni a falból, amelyeket lenyelt, vagy saját testébe szúrt. A klinikán háromhetes kezelés után sikerült stabilizálni az állapotát.

November közepére az elmeorvosi vizsgálat megállapította, hogy Richter tetteinek jelentésével és következményeivel tisztában volt, így ellene büntetőeljárás indulhatott.

A vádirat 1984 novemberének végén került a bíróságra, a nagy érdeklődéssel várt tárgyalás pedig 1985. január 2-án kezdődött Szegeden. Richter a bíróság előtt nyugodtnak, szinte közönyösnek tűnt, tagadta a gyilkosságokat. Azt mondta: