Ámokfutás

1 órája

A nap, amikor a Csillagbörtön falai vérbe borultak, a szegedi rémtől még a rabok is féltek

Címkék#Richter Richárd#Csillagbörtön#múltidéző

Sok mindent megélnek a börtönök falai, de olyan ámokfutást, mint ami 41 éve történt, talán csak egy hely élt meg Magyarországon. A szegedi Csillagbörtön egyik rabja mindössze négy perc alatt hat embert szúrt le a börtön területén.

Delmagyar.hu

Kereken 41 éve történt, hogy október 19-e a szegedi Csillagbörtön egyik legsötétebb napjaként vonult be a magyar kriminalisztika történetébe. A mindössze 29 éves Richter Richárd egy maga által köszörült késsel támadt neki az Alföldi Bútorgyár Csilla börtön melletti telephelyén a társainak. Hármat megölt, hármat pedig súlyosan megsebesített.

a szegedi Csillagbörtön rabja, Richter Richárd és két rendőr
Richter Richárd a szegedi Csillagbörtönben követte el a magyar kriminalisztika egyik legmegrázóbb gyilkosságát. Fotó: MTI

Ki volt Richter Richárd? 

Angyalföldön született, kilenc testvér közül a legfiatalabb. Már gyerekként belekerült a bűnözői életbe, életét erősen meghatározta ez. A férfi 23 éves korára már 8 évet töltött börtönben.

Egy kocsmai szóváltás közben 1979-ben Richter hasba szúrt egy férfit, ami miatt később 7 év börtönre ítélték, és a szegedi Csillagbörtönbe zárták. Itt hamar hírnevet szerzett magának. Az erős testfelépítésű fiatal folyamatosan szembeszállt az őrökkel és megszegte a szabályokat. Itt tartózkodása alatt összesen 32 fenyítést kapott. 

Szabadidejét többnyire testedzéssel töltötte, de rabtársai agresszív alaknak jellemezték a férfit

 – írja a SzegedMa.

Ámokfutása a szegedi Csillagbörtönben

Idővel elhatalmasodott rajta az üldözési mánia, attól félt, hogy valaki megmérgezi. Börtönévei alatt az Alföldi Bútorgyár Csillag börtön melletti telephelyén dolgozott asztalosként. Az ámokfutás előtti napon  a művezető észrevette, hogy Richter a bútorgyártáshoz alapanyagként szolgáló fémrúdból kést köszörült magának, így másnap, 1984. október 19-én az irodájába hívta a férfit. 

Richter azonban folyamatosan ellenállt, majd mikor meglátta az irodai asztalon hagyott gumibotot, azt hitte, meg akarják verni tettéért. Ettől tartva kísérőit félrelökve visszarohant a szerelőüzembe, és magához vette a csomagolóanyag közé rejtett késeit, majd megkezdte borzalmas ámokfutását. 

Váratlanul támadt a műhelyben dolgozókra. Késszúrásokkal és -dobásokkal szedte áldozatait, négy perc alatt hat embert sikerült leszúrnia. Az őrök és a rabok is megpróbálták megállítani, de a teljesen megvadult erős férfival szemben tehetetlennek bizonyultak. Végül a mosdóban fogták el.

a szegedi csillagbörtön melletti alföldi bútorgyár üzembelseje
Ebben az üzemben rendezett vérfürdőt Richter Richárd 1984. október 19-én. (Fotó: Arcanum/Magyar Rendőr)

A végső ítélet

Richter Richárdot elkülönítették a többi rabtól, de fogva tartása alatt többször is erőszakos dühkitörései voltak. A Csillagbörtön dühöngőszobájában bilincsben is képes volt szögeket kiszaggatni a falból, amelyeket lenyelt, vagy saját testébe szúrt. A klinikán háromhetes kezelés után sikerült stabilizálni az állapotát.
November közepére az elmeorvosi vizsgálat megállapította, hogy Richter tetteinek jelentésével és következményeivel tisztában volt, így ellene büntetőeljárás indulhatott.
A vádirat 1984 novemberének végén került a bíróságra, a nagy érdeklődéssel várt tárgyalás pedig 1985. január 2-án kezdődött Szegeden. Richter a bíróság előtt nyugodtnak, szinte közönyösnek tűnt, tagadta a gyilkosságokat. Azt mondta:

– Nem érzem magam bűnösnek. 

Richter Richárd az első sorban, mögötte a tárgyalást hallgató közönség
Richter Richárd ügyét Szegeden tárgyalták. Fotó: MTI

Ügyvédje elmezavarra hivatkozva próbálta elkerülni a legsúlyosabb ítéletet, de ez sikertelen volt. Január 8-án a Csongrád Megyei Bíróság hivatalos személy ellen, több emberen és visszaesőként elkövetett emberölés bűntette miatt halálra ítélte. Az alig egy hónappal későbbi fellebbviteli tárgyaláson a Legfelsőbb Bíróság helybenhagyta az ítéletet, melynek elhangzása után Richter egyik őrének azt mondta: nem fél az akasztástól, mert olyan erős, hogy a nyaka megtartja a testsúlyát. 

Az ítéletet végül 1985. február 26-án hajtották végre a Csillagbörtönben.

