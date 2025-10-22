október 22., szerda

Előd névnap

Megemlékezés

1 órája

„A szabadság mindig a bátorságból születik” – 1956 hősei előtt tisztelgett a szegedi Fidesz

A szegedi Fidesz október 22-én, szerdán tartotta megemlékezését a Rerrich Béla téren. A szegedi Fidesz frakció vezetője és a megemlékezés szónoka, Farkas Levente a szabadság örökségéről és felelősségéről beszélt.

Delmagyar.hu

Az 1956-os forradalom évfordulójáról emlékezett meg a szegedi Fidesz frakció szerda délután Szegeden a Rerrich Béla téren. Az ünnepi megemlékezés szónoka Farkas Levente, a szegedi Fidesz városi frakcióvezetője volt, aki a forradalom szegedi gyökereiről, a szabadság örökségéről és a jelenkori felelősségről is szólt.

A szegedi Fidesz frakció október 23-i megemlékezése a Rerrich Béla téren. Farkas Levente a szegedi Fidesz városi frakcióvezetője mondott ünnepi beszédet, majd elhelyezték koszorújukat. Fotó: DM

Szegedi Fidesz frakció: Innen Szegedről indult el a szabadság lángja

A szónok kiemelte: 1956 Magyarországa sötét időkben élt, de a magyar emberek szívében ott égett a szabadság iránti vágy, amelyet sem börtön, sem fegyver, sem hazugság nem tudott elfojtani. Hangsúlyozta, hogy a MEFESZ (Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége) szegedi fiataljai voltak azok, akik először kimondták a változás igényét, ezzel elindítva az egész országot megmozdító forradalmat. – Innen Szegedről indult el a szabadság lángja, amelyet sem tankkal, sem félelemmel nem tudtak eloltani. Ez volt Szeged üzenete akkor, és ez Szeged üzenete ma is. A szabadság mindig a bátorságból születik – mondta.

A múlt öröksége és a jelen felelőssége

A frakcióvezető beszédében arról is szólt, hogy a szabadság nemcsak történelmi emlék, hanem ma is felelősség. – Megőrizni, továbbvinni legalább akkora feladat, mint kivívni – fogalmazott, majd párhuzamot vont a korabeli és a mai kihívások között. – Ma is vannak, akik megmondanák, hogyan kellene élnünk, mit gondoljunk, hogyan neveljük gyermekeinket. De mi tudjuk, Magyarország a magyaroké. A döntéseink, a jövőnk, a sorsunk a mi kezünkben van. Ez 1956 öröksége – hangsúlyozta.

„A hazát nem lehet másoktól elvárni”

Farkas Levente emlékeztetett arra, hogy a forradalom hősei fiatalok voltak, tele hittel és reménnyel, akik nem vártak másra, hanem cselekedtek. – A hazát minden nemzedéknek újra és újra meg kell védenie szóban, tettekben, hűségben – mondta. Szeged szerepéről szólva kiemelte: a város mindig is a szabadság bölcsője volt. – Mert ma is vannak, akik megmondanák, hogyan kellene élnünk, akik Brüsszelből, külföldről, politikai hátsó szándékból akarják irányítani, mit tegyünk, mit gondoljunk, hogyan neveljük gyermekeinket. De mi tudjuk, Magyarország a magyaroké. A döntéseink, a jövőnk, a sorsunk a mi kezünkben van. Ez a szuverenitás lényege, ez 1956 öröksége – jelentette ki.

Fotó: DM

„’56 szelleme nem poros történelemkönyv”

A beszéd végén a szónok arra figyelmeztetett, hogy a szabadság ügye nem zárható le.
– A szabadságért ma is meg kell dolgozni, kitartással, közösséggel, hittel. ’56 szelleme nem poros történelemkönyv, hanem az eleven valóság. Ott van abban, ahogyan kiállunk egymásért, ahogyan nem adjuk fel – fogalmazott. Zárásként a frakcióvezető arra buzdította a résztvevőket, hogy október 23-án minél többen vegyenek részt a Budapesten megrendezett Békemeneten. – Mutassuk meg Brüsszelnek, hogy mi magyarok nem kérünk az ő háborús terveikből. Éljen Szeged, éljen a magyar szabadság, éljen Magyarország! – zárta ünnepi beszédét Farkas Levente.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

