Szegedi siker Győrben

1 órája

Győr egyik legszebb portája szegedi, díjat kapott a Szegedi Halászcsárda

Címkék#szegedi halászlé#Frank Sándor#virágos#halászcsárda#győr

Győr idén is díjazta a virágos portákat. A Szegedi Halászcsárda külön elismerést kapott a városkép szépítéséért és természetbarát szemléletéért. A Frank Sándor vezette étterem a Tisza-menti hangulatot és ízeket hozta el a Mosoni-Duna partjára.

Arany T. János

Győr idén is megjutalmazta legszebb portáit, virágos köztereit és példaértékű vendéglátóhelyeit. A „Virágos városunk, legszebb porták” verseny idei díjazottjai között ott volt a győri Szegedi Halászcsárda is, amelyet különdíjjal ismertek el a városkép szépítéséért és a természetbarát szemléletért. 

díjat kapott a győri szegedi halászcsárda
Frank Sándor Venesz-díjas mesterszakács, több szegedi halászcsárda alapítója. Archív Fotó: Karnok Csaba

Szegedi Halászcsárda a győri díjazottak között

A győri halászcsárda mögött Frank Sándor Venesz-díjas mesterszakács, több szegedi halászcsárda alapítója áll, akinek neve összeforrt a hagyományos magyar halételekkel. A séf 2017-ben nyitotta meg győri éttermét a Mosoni-Duna partján, a Klastrom Hotel szomszédságában, a történelmi belváros egyik legszebb pontján. Már a nyitáskor célja az volt, hogy Szeged gasztronómiai hagyományait Győrbe is elhozza, megteremtve egy olyan csárdát, ahol a halászlé, a harcsapaprikás vagy a ropogós süllő mellett a Tisza-menti vendégszeretet is otthonra talál.

Virágos környezet, természetközeli vendéglátás

Az elmúlt években az étterem nemcsak ízeivel, hanem megjelenésével is kivívta a város elismerését. A virágos terasz, a gondozott udvar és a vízparti hangulat tökéletes összhangot alkotnak a természet közelségével. A mostani díj ezt a harmóniát, a környezet iránti tiszteletet és a vendégek iránti figyelmet jutalmazta.

Frank Sándor vitte el a Tisza ízeit Győrbe

A rendezvényen elhangzott: Győr virágos, élhető város, ahol a közösség, az intézmények és a vállalkozások együtt dolgoznak a szebb környezetért. Ebben a munkában a Szegedi Halászcsárda példát mutat, hiszen nemcsak gasztronómiai élményt kínál, hanem a természet szeretetét és a hagyományok tiszteletét is közvetíti. Frank Sándor számára ez az elismerés újabb bizonyítéka annak, hogy a szegedi hagyományokból építkező vendéglátás Győrben is otthonra talált virágos környezetben.

