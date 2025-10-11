október 11., szombat

Gasztronómia

4 órája

Megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, hol főzik a legjobb halászlevet Szegeden – meglepő válasz érkezett

Címkék#szegedi halászlé#algyői halászcsárda#mesterséges intelligencia

A halászlé nemcsak étel, hanem hagyomány Szegeden. A Szegedi halászlé évszázados receptje ma is a város identitásának része. ChatGPT szerint pedig az Algyői Halászcsárda főzi a legjobbat a Tisza mentén.

Arany T. János

Ha valami igazán összeköti a Tisza-parti város lakóit, az a halászlé iránti szenvedély. A szegedi halászlé évtizedek óta identitásformáló elem. A szegediek nemcsak eszik, hanem tisztelik is az ételt: a recept generációról generációra öröklődik, a paprika színe és a hal frissessége pedig legalább annyira fontos, mint a bogrács, amiben fő. De vajon hol a legjobb halászlé Szegeden? A kérdésre a mesterséges intelligenciától (MI) kértünk választ.

Szegedi halászlét szed egy férfi egy tányérba.
Szegedi halászlé: vajon melyik a legjobb a környéken? A mesterséges intelligencia megmondja. Archív Fotó: Török János

Az első döntés: a szegedi halászlé a nyerő

Először egy általánosabb kérdéssel kezdtünk. Arra a kérdésre, hogy melyik a finomabb, a bajai, vagy a szegedi, az MI diplomatikus választ adott. A következőt írta: A szegedi halászlé gasztronómiailag kifinomultabb. Többféle halból főzik, így az alaplé komplexebb, testesebb. Ez a változat egy kicsit „éttermesebb”, elegánsabb. A bajai halászlé viszont a néplélekhez közelebb álló, egyszerűbb, de mégis karakteres. Egy bogrács, egyféle hal (többnyire ponty), egy adag jó paprika és kész. Ez a változat inkább a spontán, baráti főzések bajnoka.

Az Algyői Halászcsárda az élmezőnyben

Szerinted melyik szegedi halászcsárdában a legjobb a halászlé? Indokolt is meg a döntésed! – kértük, mire ez a válasz érkezett: Nehéz egyértelműen kijelölni a legjobb halászlét Szegeden, mert sok múlik azon, hogy ki mit ért „jó” alatt, de ha választanom kell, az Algyői Halászcsárda tűnik a leginkább kiemelkedőnek.

Mi lehet a siker titka?

Az Algyői Halászcsárda sokak szerint nemcsak Szeged környékének, hanem az egész környék egyik legjobb halászcsárdája. A közösségi vélemények is ezt erősítik például a Redditen több hozzászóló is azt írja, hogy „az Algyői Halászcsárda halászleve a legjobb”. A titok az egyszerűségben és a hagyomány tiszteletében rejlik. A tulajdonos, Barta László szerint mindig friss halból főznek, kizárólag makói hagymát és szegedi paprikát használnak, így minden falatban ott van az autentikus alföldi ízvilág. Nem bonyolítják túl: hagyma, paprika, hal, ennyi kell egy igazán jó halászléhez.

További csárdák, amiket érdemes megfontolni

Ha nem Algyőt választanánk, több kiváló halászcsárda is szóba jöhet Szegeden és környékén. A Kiskőrössy Halászcsárda a Tisza-parti hangulatával és stabil minőségével tűnik ki. Az Öreg Kőrössy Halászcsárda a barátságos kiszolgálás és a hagyományos ízek miatt népszerű. A Fehértói Halászcsárda és Panzió pedig magas értékeléseivel és bőséges adagjaival vívta ki a vendégek elismerését.

