43 perce

Itt a legjobb a szegedi halászlé, különös vendég a Kárász utcán és remek hangulat Kiskundorozsmán

Címkék#Kárász utca#Kiskundorozsma#Szeged

Összeszedtük a mai nap legfontosabb híreit Csongrád-Csanád vármegyéből. A mai nap kiderült hol a legjobb a szegedi halászlé, különös vendég jelent meg a Kárász utcán és ellátoggatunk a Tökfesztiválra.

Munkatársunktól

A mesterséges intelligencia elomdnta hol készítik a legjobb szegedi halászlevet. Közben a szegedi iskolák sikert arattak a Klebelsberg versenyen, különleges vendég tűnt fel a Kárász utcán, Nagymágocson új tető épül, Dorozsmán pedig mediterrán ízekkel főzték a halat.

egy tál szegedi halászlé
A mesterséges inteligencia megalkotta a szegedi halászlé toplistát. Fotó: Török János

Megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, hol főzik a legjobb halászlevet Szegeden – meglepő válasz érkezett

A halászlé nemcsak étel, hanem hagyomány Szegeden. A Szegedi halászlé évszázados receptje ma is a város identitásának része. ChatGPT szerint pedig az Algyői Halászcsárda főzi a legjobbat a Tisza mentén.

Három szegedi iskola is dobogóra került a Klebelsberg emlékversenyen – galériával

Általános és középiskolás kategóriában is szegedi győzelem született a Szegeden és Ópusztaszeren megrendezett Kárpát-medencei tanulmányi versenyen. A Klebelsberg emlékverseny döntőjének értékes nyereményeiből összesen 5 szegedi iskola diákjai részesültek.

Nem mindennapi vendég tűnt fel a Kárász utcán, fotó is készült róla

A Kárász utca Szeged egyik legforgalmasabb helyszíne, így megszokott a nyüzsgő tömeg és a rengeteg sétáló látványa. A napokban azonban valami egészen más járt fel-alá a sétálóutcán.

Tizenkét éve újították fel a tetőt, most megint milliókat kell rákölteni, de a kivitelezőnek már nyoma sincs

Nyolc millió forintból újítják fel Nagymágocson a művelődési ház tetőszerkezetét, amit 12 évvel ezelőtt, az előző vezetés idején már felújítottak. Muszáj elvégezni a munkát, mert a szinte új tetőn, az alig több mint egy évtized alatt, elkorhadtak a cseréplécek. A tető több helyen „megrogyott”, beázik. Most a Magyar Falu Programban nyert forrást az önkormányzat.

Görög szakács hozott mediterrán ízeket Dorozsmára: elárulta, mitől lesz igazán finom a hal – galériával, videóval

Hetven csapat készített halételeket szombaton Kiskundorozsmán. Megtudtuk, hogy lehet kiválasztani a finom ízű halat és azt is, milyen a szegedi és a bajai halászlé házasítása. A tökfesztiválon persze volt tök is sütve és faragva is.

