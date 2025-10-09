Életmentő eszközre van szükségük a szegedi újszülötteknek, minden segítség számít

Minden másodperc életmentő lehet. A Plüss Kommandó – Alapítvány az Alapítványokért Közhasznú Alapítvány a Szegedi Női Klinika Újszülött Osztályának segít. Egy újraélesztő asztal beszerzésére gyűjtenek, hogy minél több kisbaba kaphasson esélyt az életre. Nyilka Ildikóval, az alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgettünk.

A Szegedi Női Klinika örömmel fogadta a Plüss Kommandó felajánlását. Illusztráció: Shutterstock

A Szegedi Női Klinika számára gyűjtenek

Augusztus óta gyűjtenek az újraélesztő asztalra, melynek értéke 10 millió 244 ezer forint. Azóta már több mint 4 millió 300 ezer forint gyűlt össze, ebből 4 millió forintot a Dél-Alföldi Reprodukciós Egészség 2000 Alapítvány biztosított. A jótékony közösség eddig közel 290 ezer forinttal járult hozzá az adományozáshoz, sokan egy kávé árával is segíthetik a legkisebb hősöket. Messze még a cél, de apró lépésekben már annak megvalósítása felé haladnak.

– A klinika nagyon várja már az újraélesztő asztalt. Az eszközt karácsonyra szeretnénk átadni. Ez lenne a mi ajándékunk a babáknak és az ott dolgozóknak – mesélte lapunknak Nyilka Ildikó.

Az asztal nem csupán egy berendezés, a legkritikusabb pillanatokban életet menthet. Segítségével a koraszülött vagy nehézségekkel küzdő csecsemő megkaphatja az első és legfontosabb lélegzetvételét. A gyűjtésben nemcsak civilek, de szegedi sportolók is részt vesznek. A PICK Szeged játékosai két aláírt labdát ajánlottak fel adományként, amelyekre hamarosan licit indul.

Már több magyar kórháznak is segítettek

Az alapítvány eddig több kórházat is támogatott, már hat éve azon dolgoznak, hogy segítsék az ország szülészeteinek hatékony működését. Legutóbb 15 inkubátortakarót adtak át Szegeden, de már készülnek a következő saját készítésű babafészek-csomagok is. – Országszerte a mi babafészkeinket használják az inkubátorokban. Ezeket orvosok és nővérek közreműködésével fejlesztettük ki, és ma már ápolástechnikai eszközként tartják számon – mesélte az elnök. Jelenleg is dolgoznak egy új fejlesztésen, amelyről Nyilka Ildikó egyelőre csak annyit árult el, hogy az eszköz a hangokra reagál, így segítve a babák fejlődését.

Számlaszám (Forint): Plüss Kommandó – Alapítvány az Alapítványokért Közhasznú Alapítvány OTP Bank: 11713036-21451047 Közlemény: Szeged Újszülött osztály Nemzetközi utaláshoz (HUF): IBAN: HU61 11713036 21451047 00000000 SWIFT: OTPVHUHB Euro számla: OTP Bank: 11763055-63779886 IBAN: HU59 11763055 63779886 00000000 SWIFT: OTPVHUHB