A hely, ahol egy kandúr a főnök – a szegedi nyomda vásárlóinak szívét már Pemete rabolja el

Egyre több üzlet, kávézó és étterem vallja magát állatbarátnak, kisállattal betérni egy-egy helyre már nem számít olyan ritkaságnak. Akad azonban egy hely Szegeden, egy nyomda, ahol a vendégeket nemcsak kedvességgel, hanem egy doromboló cicával is fogadják. Pemete szerves része a szegedi nyomda csapatának, sőt talán Ő maga a valódi főnök a terepen.

Nem mindennapi személyzet fogadja a vásárlókat a szegedi nyomda üzlethelyiségében. Fotó: Perfect Profil Gyorsnyomda

A „macskás” jelző már összeforrt a szegedi nyomda működésével

A Béke utcai nyomda 2000-ben nyitotta meg kapuit a vásárlók előtt, és azóta nemcsak nyomdai szolgáltatásaival, hanem különleges „munkatársával” is belopta magát a helyiek szívébe. Az évek során több cicus is megfordult az üzletben – a macskák gyakorlatilag a szegedi fénymásolószalon állandó munkatársaivá váltak.

Cicvarek 19 évig volt oszlopos tagja a csapatnak, a jelenlegi „hangulatfelelős” viszont Pemete, aki már öt és fél éve tölti be ezt a nélkülözhetetlen pozíciót.

A Béke utcai nyomdában a várakozás sem tűnik fel

Ebben a nyomdában még a várakozás sem unalmas, hiszen amíg a munkálatok zajlanak, Pemete azonnal akcióba lendül. Szívesen „feláldozza” magát, hogy bezsebelje a simogatást, amit hálás dorombolással viszonoz.