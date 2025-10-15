1 órája
A hely, ahol egy kandúr a főnök – a szegedi nyomda vásárlóinak szívét már Pemete rabolja el
Pemete, a cirmos kandúr felejthetetlenné varázsolja a kiszolgálást. Nem mindennapi személyzet fogadja a vásárlókat a szegedi nyomda üzlethelyiségében – itt egy barátságos macska is segít a garantáltan jó hangulatú vásárlói élmény megteremtésében.
Egyre több üzlet, kávézó és étterem vallja magát állatbarátnak, kisállattal betérni egy-egy helyre már nem számít olyan ritkaságnak. Akad azonban egy hely Szegeden, egy nyomda, ahol a vendégeket nemcsak kedvességgel, hanem egy doromboló cicával is fogadják. Pemete szerves része a szegedi nyomda csapatának, sőt talán Ő maga a valódi főnök a terepen.
A „macskás” jelző már összeforrt a szegedi nyomda működésével
A Béke utcai nyomda 2000-ben nyitotta meg kapuit a vásárlók előtt, és azóta nemcsak nyomdai szolgáltatásaival, hanem különleges „munkatársával” is belopta magát a helyiek szívébe. Az évek során több cicus is megfordult az üzletben – a macskák gyakorlatilag a szegedi fénymásolószalon állandó munkatársaivá váltak.
Cicvarek 19 évig volt oszlopos tagja a csapatnak, a jelenlegi „hangulatfelelős” viszont Pemete, aki már öt és fél éve tölti be ezt a nélkülözhetetlen pozíciót.
A Béke utcai nyomdában a várakozás sem tűnik fel
Ebben a nyomdában még a várakozás sem unalmas, hiszen amíg a munkálatok zajlanak, Pemete azonnal akcióba lendül. Szívesen „feláldozza” magát, hogy bezsebelje a simogatást, amit hálás dorombolással viszonoz.
