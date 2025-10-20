október 20., hétfő

Összefoglaló

18 perce

Egy korszak vége, új ízek, nagy változások – ez volt a nap Szegeden

Címkék#Csongrád-Csanád vármegyében#Géza tanyája#halászlé menüzős

Bezárt egy legendás presszó, porból főznek halászlevet, és jöhet a digitális jogosítvány – mozgalmas nap volt Szegeden és környékén.

Delmagyar.hu

Szegeden és Csongrád-Csanád vármegyében is bőven akadt hír hétfőn: végleg bezárt a több évtizedes múltra visszatekintő Géza tanyája presszó, a Lidl újdonságaként megjelent porból készült halászlé nagy meglepetést okozott, és a legjobb menüzős helyeket is sorra vették a városban. Közben Hódmezővásárhelyen közlekedési baleset történt, az Európai Parlament döntése pedig akár a jogosítványrendszert is alapjaiban alakíthatja át.

A bezárt Géza tanyája presszó Szegeden, a Rákóczi és Alföldi utca sarkán, piros ajtóval és Arany Ászok táblával – egy legendás szegedi presszó több évtized után lehúzta a rolót.
Bezárt a Rákóczi és az Alföldi utca sarkán álló Géza tanyája presszó, amely több mint három évtizeden át volt a környék egyik legismertebb szegedi presszója. Fotó: DM

Végleg bezárt egy legendás szegedi presszó, több évtized után húzta le a rolót

Újabb szegedi szórakozóhely húzta le a rolót. Október elsejével végleg bezárt a Rákóczi és az Alföldi utca sarkán lévő Géza tanyája presszó, ami legalább 30 éven át várta a szomjas környékbelieket. A bezárásnak több oka is volt, tudtuk meg az üzemeltetőtől, az ingatlan tulajdonosa pedig elmondta, az üzlethelyiség kiadó.

Porból halászlé? Kipróbáltuk a Lidl újdonságát, és őszintén: még mi is meglepődtünk

Hétfőtől kapható a Lidlben ez a különlegesség, ami még sok vitát kavarhat Szegeden. A halászlé ízű zacskós leves különleges gasztronómiai kísérlet, amit a mórahalmi diákok és tanáruk is megkóstoltak. Az eredmény meglepő: nem is rossz, de az igazi bográcsos halászlé továbbra is verhetetlen.

Legjobb menüzős helyek Szegeden – a házias ízek és a menzahangulat legjava

Néha a legegyszerűbb a legfinomabb. Egy menü nemcsak olcsó, hanem sokszor a házias ízek képviselője is. Mutatjuk, melyek a legjobb menüzős helyek Szegeden, ahol a klasszikus rántott húsoktól a pörkölteken át a frissensültekig mindenki megtalálja a kedvencét.

Két autó csattant egymásnak Hódmezővásárhelyen – galériával

A baleset Hódmezővásárhelyen, a Klauzál utcában történt.

Drasztikus változás jöhet a jogosítványoknál, mindenkit érinthet a döntés

Drasztikus változások küszöbén állunk. Az Európai Parlament kedden dönthet arról az átfogó reformcsomagról, amely teljesen átalakíthatja a jogosítványra vonatkozó szabályok egészét az Unióban. Szegedet is érinti a változás: jöhet a digitális jogosítvány, egységesíthetik az eltiltásokat, és szigorúbb feltételek várhatnak a friss jogosítványosokra.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

