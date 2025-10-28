október 28., kedd

SZKT

9 perce

Változások a szegedi tömegközlekedésben – erre figyelj, ha mindenszentekkor indulsz útnak

A Szegedi Közlekedési Kft. a weboldalukon közzétett közleményükben hívták fel az utasok figyelmét. A szegedi tömegközlekedésben változás várható Mindszentek és Halottak napja alkalmából.

Kis Zoltán

A szegedi tömegközlekedés átalakul a közelgő ünnepek miatt. Speciális közlekedési rendre és magasabb utasbefogadó képességű járatokra számíthatunk a hétvégén. 

változik a szegedi tömegközlekedés menetrendje
 Az ünnepnapok közeledtével változik a szegedi tömegközlekedés. Archív Fotó: Karnok Csaba

Az ünnepek miatt speciális közlekedési rend lép érvénybe a szegedi tömegközlekedésben 

A halottak napi megemlékezések alkalmával megnövekedő utazási igényekhez igazodva október 30. és november 2. között speciális közlekedési rend szerint közlekednek a járatok a 3/3F és a 4-es villamos vonalán. Ez annyit jelent, hogy magasabb utasbefogadó képességgel bíró járműveket állítanak pályára. 

Október 30 és 31-én a 3 és 3F-es vonalon szintén nagyobb utasbefogadásra alkalmas járművekkel segítik elő a tömegközlekedést. Ezen a napon a tanszünet alatti munkanapok menetrendje érvényes.

A magasabb kapacitású járatok november 1-jén és 2-án, azaz szombaton és vasárnap, a hétvégi menetrend szerint közlekednek. 

A járatok indulásának pontos időpontjai ide kattintva érhetőek el. 
 

