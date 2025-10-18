1 órája
Nemzetközi listán bizonyított a Szegedi Tudományegyetem, ezúttal is a legjobbak között van
Október 9-én jelentette meg friss felsőoktatási ranglistáját a Times Higher Education. A Szegedi Tudományegyetem ezúttal is biztosan őrzi pozícióját az egyetemeket rangsoroló, folyamatosan bővülő kiválósági listán.
A Szegedi Tudományegyetem már évtizedek óta kiemelkedő színvonalú oktatási, kutatási és művészeti tevékenységet folytat. Ezt jól tükrözi, hogy több felsőoktatási rangsorban is kiváló eredményeket ért el. Nagyságrendileg húsz világranglistán szerepel az SZTE, és évről évre a világ vezető egyetemei között kap helyet.
Kiemelkedő nemzetközi helyen a Szegedi Tudományegyetem
A Times Higher Education (THE) közzétette a World University Rankings 2026 elnevezésű friss felsőoktatási rangsorát.
Ebben az évben 115 országból több mint 3100 intézmény működését vizsgálták meg, amelyek közül közel 2200 ért el helyezést a listán. Az egyre bővülő mezőnyben stabilan őrzi nemzetközi pozícióját a Szegedi Tudományegyetem (1001–1200. helyezés).
18 mutató 5 csoportba osztva – ezek a mérvadó szempontok
A 2026-os összeállítás alkalmával tizennyolc mutatót vettek figyelembe, amelyeket öt csoportba osztottak.
Az alábbi mutatók szerint rangsorolták a felsőoktatási intézményeket
- tanulási környezet (29,5%)
- kutatási környezet (29%)
- minőségi kutatás (30%)
- ipari teljesítmény (4%)
- nemzetköziség (7,5%)
A Szegedi Tudományegyetem a legtöbb vizsgált indikátor szerint is szép teljesítményt ért el, több mutató tekintetében is a globális átlag felett teljesít. A szegedi egyetem a minőségi kutatás kapcsán 42,3; az ipari teljesítmény alkalmával 48,7; míg a nemzetköziség során 53,8 pontos eredményt ért el. Az SZTE mellett másik tizenegy magyar intézmény ért el kiemelkedő helyezést.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Bronzba öntik Vásárhely múltját: ő az a neves író, akit Vásárhely országgyűlési képviselőnek választott
Ez a Lidl termék lehet a titka annak, hogy tavasszal is virágba boruljon a kerted
Szegedi hírek
- Szegediek figyelem! Az IKEA híres édessége most a Lidl-ben kapható
- Tanterem a bárpult mellett: ilyen presszó nincs még egy a városban, de az országban se – galériával, videóval
- Élelmezési világnap: Tarján Zsófi és a Honeybeast a szegedi ebédmentőkhöz csatlakozott
- Könnyekig megható: 360 diák tette le esküjét a Gedói Általános Iskolában – galériával
- GPS buktatta le a roller tolvajt Szegeden – néhány órán belül visszakerült a zsákmány