Összetartozás

51 perce

Őrtűz lobban Tiszaszigeten az összetartozás szimbolikus jeleként

Címkék#őrtűzgyújtás#Tiszasziget#alapítvány#székely

A helyi Bánság Kapuja Alapítvány nemes cselekedetre határozta el magát. A tiszaszigeti Aktív Sziget Családi Parknál vasárnap székely őrtűz gyullad, kifejezve szolidaritásukat, azt, hogy támogatják a székelyek függetlenségi törekvéseit. Október utolsó vasárnapja, ezúttal 26., a Székely Autonómia Napja. Ekkor nagyon sok helyen gyúlnak majd őrtüzek, Erdélyben és az anyaországban egyaránt.

Imre Péter

Székely őrtűz mintegy 6-7 éve is fellobbant már Tiszaszigeten – idézte fel Ferenczi Ferenc polgármester. Az ideit a 2022-ben bejegyzett helyi Bánság Kapuja Alapítvány kezdeményezte. A nevük magyarázata, hogy Tiszasziget, mint több környező település is, az egykori történelmi Bánság része volt – mondta el Lehoczki Péter szervező, a kuratórium elnöke.

székely őrtűz
Vasárnap Tiszaszigeten is lesz székely őrtűz. Illusztráció: Shutterstock

Székely őrtűz

A székely őrtüzek gyújtása szimbolikus akció, amit 2015 óta minden évben a Székely Autonómia Napján, október utolsó vasárnapján, ezúttal 26-án rendeznek a Székely Nemzeti Tanács szervezésében és koordinálásával. Ezek a lángok szerte a világban, Erdélyben és Magyarországon – információink szerint megyénkben Szegeden is lesz – sok helyen a székely összetartozást és szabadságot jelképezik. Tiszaszigeten vasárnap 16.45-től kezdődik az őrtűz-program.

Először csatlakoztak

A Bánság Kapuja Alapítvány először csatlakozott a székely őrtűz kezdeményezéshez. A kuratórium részéről jött az ötlet, és Lehoczki Péter segítőivel azonnal belevágott a megvalósításába, „mert mindannyian jó szívvel gondolunk a határon túli magyarokra, testvéreinkre”. A már citált Székely Nemzeti Tanácsnál jelentkeztek, és legutóbb már azt látták, hogy a honlapon Tiszasziget neve is szerepel az őrtüzet gyújtók listájában. Nem tartja kizártnak, hogy hagyományt teremtenek ebből a községben.

Vasárnapi program

A székely őrtűz tiszaszigeti programja várhatóan a következőképpen alakul az Aktív Sziget Családi Parknál: érkezés 16.45 és 17 óra között. 17 órától Székely szabadság, székely autonómia címmel tart egy mintegy 15 perces előadást, kitekintést Szőcs Tibor, a Szegedi Tudományegyetem történésze. Ezt követi a Fire Fantasy tűzzsonglőr csapat produkciója, majd a Mák együttes előadása tradicionális hangszerekkel. Az őrtűz gyújtása pontosan 18 órakor lesz, és annak biztonságát a helyi önkéntes tűzoltók felügyelik.

