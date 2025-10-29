Székely őrtűz lobbant Tiszaszigeten a szabadság jegyében

A helyi Bánság Kapuja Alapítvány nemes cselekedetre határozta el magát, és először csatalakozott a székely őrtűz kezdeményezéshez. A tiszaszigeti Aktív Sziget Családi Parknál vasárnap lobbantak fel újra a lángok, 6-7 éve már megtörtént ez – emlékezett még az esemény előtt Ferenczi Ferenc polgármester. Ezúttal ismét kifejezték szolidaritásukat, azt, hogy támogatják a székelyek függetlenségi törekvéseit.

Vasárnap újra fellobbant a székely őrtűz Tiszaszigeten. Fotó: Ferenczi Ferenc

Székely őrtűz

A székely őrtüzek gyújtása szimbolikus akció és kezdeményezés, amit 2015 óta minden évben a Székely Autonómia Napján, október utolsó vasárnapján – ezúttal 26-án – rendeznek a Székely Nemzeti Tanács szervezésében és koordinálásával. Ezek a lángok szerte a világban, Erdélyben és Magyarországon is sok helyen a székely összetartozást és szabadságot jelképezik, és jelképezték ezúttal is.

Újra fellobbant a láng

Az esős és hűvös idő dacára legalább százan elmentek az újabb tiszaszigeti székely őrtűz gyújtására a helyi Aktív Sziget Családi Parkhoz. Ferenczi Ferenc polgármester is ott volt, és úgy értékelte, sikeres volt a rendezvény. – Kicsit dideregve, de érdekes és színvonalas produkciókat láthattunk. Az egész nagyon megható volt... – közölte.

Lehoczki Péter, a Bánság Kapuja Alapítvány kuratóriumi elnöke is úgy vélekedett, az esemény elérte a célját, sikeres volt, és ezért úgy kalkulálnak, jövőre is megrendezik. A tervekről annyit elárult: 2026-ban frekventáltabb, központibb helyszínt keresnek.