Újabb étterem eladó Szegeden és a büdös csapvíz legendája

Új tulaját keresi a Szélkakas étterem Szegeden. Fotó: ingatlanbazar.hu

Eladóvá vált Szeged egyik étterme és panziója. Az „átmenetileg zárva” tábla is kikerült, a móravárosi Szélkakas étterem nem bírta tovább. Teljes felszereltségével együtt válnának meg tőle.

Kellemetlen szagú a szegedi csapvíz, az internetet ellepte a panaszáradat

Szegediek sokasága számolt be arról, hogy a csapvíz különösen kellemetlen szagú az elmúlt időben. Az egyik felhasználó poszt formájában fejtette ki a problémát. Vajon mennyire káros a csapvíz az egészségükre? Kockázat vagy egyszerű műszaki hiba?

Megtaláltuk Szeged egyik legdrágább otthonát, pedig még csak most épül

Lassan benépesül a Bertalan híd lábánál lévő üres terület. Az Örökzöld lakópark szegedi építkezése látványosan halad, hiszen már a második ütem zajlik, de a harmadik is közeleg. Összesen 126 lakás épül, ezek közül jelenleg 51 eladó.

Az OTP figyelmeztet: így próbálják megszerezni a SZÉP kártya adatokat az online csalók

A legnagyobb hazai pénzintézet figyelmeztetést adott ki: ügyfeleit online csalók vették célba. A tömegesen kiküldött adathalász levelek a Széchenyi Pihenőkártya, vagy más néven SZÉP kártya tulajdonosaihoz is érkeznek ezekben a napokban. A NAV közben más jellegű csalásra is felfigyelt.