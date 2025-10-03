4 órája
Újabb étterem eladó Szegeden és a büdös csapvíz legendája
Újabb szegedi vállalkozás döntött a bezárás mellett. A Szélkakas étterem és panzió több mint húsz év után zárt be, most pedig teljes felszereltségével együtt eladóvá vált.
Kellemetlen szagú a szegedi csapvíz, az internetet ellepte a panaszáradat
Szegediek sokasága számolt be arról, hogy a csapvíz különösen kellemetlen szagú az elmúlt időben. Az egyik felhasználó poszt formájában fejtette ki a problémát. Vajon mennyire káros a csapvíz az egészségükre? Kockázat vagy egyszerű műszaki hiba?
Megtaláltuk Szeged egyik legdrágább otthonát, pedig még csak most épül
Lassan benépesül a Bertalan híd lábánál lévő üres terület. Az Örökzöld lakópark szegedi építkezése látványosan halad, hiszen már a második ütem zajlik, de a harmadik is közeleg. Összesen 126 lakás épül, ezek közül jelenleg 51 eladó.
Az OTP figyelmeztet: így próbálják megszerezni a SZÉP kártya adatokat az online csalók
A legnagyobb hazai pénzintézet figyelmeztetést adott ki: ügyfeleit online csalók vették célba. A tömegesen kiküldött adathalász levelek a Széchenyi Pihenőkártya, vagy más néven SZÉP kártya tulajdonosaihoz is érkeznek ezekben a napokban. A NAV közben más jellegű csalásra is felfigyelt.
