12 órája
Nem bírta tovább, eladó Szeged egyik kedvelt és több mint 20 éve működő étterme
Újabb szegedi vállalkozás döntött a bezárás mellett. A Szélkakas étterem és panzió több mint húsz év után zárt be, most pedig teljes felszereltségével együtt eladóvá vált.
Eladóvá vált Szeged egyik étterme és panziója. Az „átmenetileg zárva” tábla is kikerült, a móravárosi Szélkakas étterem nem bírta tovább. Teljes felszereltségével együtt válnának meg tőle.
Átmenetileg bezárt a Szél utca-Katona utca sarkán működő Szélkakas vendéglő, amely hosszú évekig a környék egyik kedvelt étterme volt. Az üzlethelyiség jelenleg eladó, így bizonytalanná vált a családi vállalkozás sorsa.
A vendéglő egyébként lassan több mint 20 évig működött, családi vállalkozásként indult, hagyományos és modern ételekkel, bőséges adagokkal várták vendégeiket. A vendéglő szlogenje „Nagy adagok nem nagy áron, hogy a vendég visszajárjon” – ez jól jellemezte a hely szellemiségét, hiszen az étlapon a pacaltól és a kakastöke-pörkölttől kezdve a frissensülteken át egészen a görög salátáig sokféle fogás megtalálható volt.
Eladóvá vált a Szélkakas étterem Szegeden
Most azonban úgy tűnik, hogy az étterem és a panzió, tokkal és vonóval együtt eladósorba került. Az ingatlanbazár hirdetése szerint az étterem értéke 190 millió forint. A háromszintes ház 2004-ben épült, azóta folyamatosan étteremként, panzióként és rendezvényhelyszínként szolgált.
Az alsó szinten 42 férőhelyes vendéglő működött, nyaranta kerthelyiséggel, a pincében pedig egy 60 fős különterem várta az ünneplő társaságokat. Az emeleten öt szobás panzió üzemelt, így a vidékről érkező vendégeknek is kényelmes szállást kínált.
Egyelőre kérdéses, hogy a Szélkakas újra kinyit-e ebben a formában, vagy egy teljesen új koncepcióval, egy másik tulajdonos keze alatt születik újjá. Ami biztos, hogy mindenkinek hiányozni fog a környék ismert étterme, amely sok családi ebédet és összejövetelt megért már.
Nemesebb ellenfél nem is várhatna a szegedi csapatra a kupában
Szinte felismerhetetlenné vált ez a tér a felújítás után – galériával
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!