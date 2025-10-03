Nem bírta tovább, eladó Szeged egyik kedvelt és több mint 20 éve működő étterme

Eladóvá vált Szeged egyik étterme és panziója. Az „átmenetileg zárva” tábla is kikerült, a móravárosi Szélkakas étterem nem bírta tovább. Teljes felszereltségével együtt válnának meg tőle.

Új tulaját keresi a Szélkakas étterem Szegeden. Fotó: ingatlanbazar.hu

Átmenetileg bezárt a Szél utca-Katona utca sarkán működő Szélkakas vendéglő, amely hosszú évekig a környék egyik kedvelt étterme volt. Az üzlethelyiség jelenleg eladó, így bizonytalanná vált a családi vállalkozás sorsa.

A vendéglő egyébként lassan több mint 20 évig működött, családi vállalkozásként indult, hagyományos és modern ételekkel, bőséges adagokkal várták vendégeiket. A vendéglő szlogenje „Nagy adagok nem nagy áron, hogy a vendég visszajárjon” – ez jól jellemezte a hely szellemiségét, hiszen az étlapon a pacaltól és a kakastöke-pörkölttől kezdve a frissensülteken át egészen a görög salátáig sokféle fogás megtalálható volt.

Eladóvá vált a Szélkakas étterem Szegeden

Most azonban úgy tűnik, hogy az étterem és a panzió, tokkal és vonóval együtt eladósorba került. Az ingatlanbazár hirdetése szerint az étterem értéke 190 millió forint. A háromszintes ház 2004-ben épült, azóta folyamatosan étteremként, panzióként és rendezvényhelyszínként szolgált.

Az alsó szinten 42 férőhelyes vendéglő működött, nyaranta kerthelyiséggel, a pincében pedig egy 60 fős különterem várta az ünneplő társaságokat. Az emeleten öt szobás panzió üzemelt, így a vidékről érkező vendégeknek is kényelmes szállást kínált.

Egyelőre kérdéses, hogy a Szélkakas újra kinyit-e ebben a formában, vagy egy teljesen új koncepcióval, egy másik tulajdonos keze alatt születik újjá. Ami biztos, hogy mindenkinek hiányozni fog a környék ismert étterme, amely sok családi ebédet és összejövetelt megért már.