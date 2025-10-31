Kísértetjárás, ínycsiklandó hamburger és a BYD tervei

A mai napot a kistelki szellem, a BYD újabb tervei és Rácz Jenő új hamburgere tette emlékezetessé.

Szellem kísért Kisteleken, burtál burger és a BYD. Illusztráció: Shutterstock

Ballonkabátos szellem kísért Kisteleken – a helyiek szerint Mindenszentekkor tér vissza

Kísértetlegenda él Kisteleken, ami Halottak napja, Mindenszentek idején felerősödik. A ballonkabátos szellem a mai napig izgalomban tartja a helybelieket, többen látták vagy látni vélték. Legtöbbször közvetlenül egy sír és egy nagy fa mellett fedezték fel. A mondás szerint, az jár vissza halála után a világunkba, akinek még elintéznivalója van, vagy más miatt nem tud végleg megnyugodni.

Fűszeres krumpli nélkül is fantasztikus: megkóstoltuk a hamburgert, amiért megőrül az ország – galériával, videóval

Sosem látott érdeklődés övezi az egyik gyorsétteremlánc limitált ideig elérhető szendvicsét. A Limited by Rácz Jenő menü egyes elemei már most is orzságos hiánycikké váltak. A Michelin-csillagos séf által megálmodott hamburger azonban még kapható - kíváncsiak voltunk, mitől őrül meg az ország.

Hárman erőszakoltak meg egy fiatal lányt Szegeden, majd üzenetben gúnyolódtak rajta

Szegedi erőszak: négy órán át gyötörték a fiatal nőt, majd üzenetben nyugtatták, hogy „nem lesz terhes”.

Hazája bajnokcsapatával folytathat tárgyalást a Pick Szeged átlövője

Janus Smárason után újabb esetleges távozó neve merült fel a zuhanyhíradóban. Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának szlovén válogatott balátlövője, Borut Mackovsek állítólag a szlovén bajnoki címvédő Slovan együttesével tárgyal.

A BYD munkásszállássá alakítaná át a legnépszerűbb szegedi esküvői helyszínt

Akár a BYD munkásszállója is lehet Szeged egyik legnépszerűbb esküvői helyszínéből. Két éve eladó a jelenleg is sikeresen működő Sziki Vigadó, amiből akartak már nyugdíjas lakóparkot is csinálni. Legutóbb egy kínai delegáció érdeklődött iránta.

