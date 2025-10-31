Kísértetjárás, ínycsiklandó hamburger és a BYD tervei

24 perce
Ballonkabátos szellem kísért Kisteleken – a helyiek szerint Mindenszentekkor tér vissza
Kísértetlegenda él Kisteleken, ami Halottak napja, Mindenszentek idején felerősödik. A ballonkabátos szellem a mai napig izgalomban tartja a helybelieket, többen látták vagy látni vélték. Legtöbbször közvetlenül egy sír és egy nagy fa mellett fedezték fel. A mondás szerint, az jár vissza halála után a világunkba, akinek még elintéznivalója van, vagy más miatt nem tud végleg megnyugodni.
Fűszeres krumpli nélkül is fantasztikus: megkóstoltuk a hamburgert, amiért megőrül az ország – galériával, videóval
Sosem látott érdeklődés övezi az egyik gyorsétteremlánc limitált ideig elérhető szendvicsét. A Limited by Rácz Jenő menü egyes elemei már most is orzságos hiánycikké váltak. A Michelin-csillagos séf által megálmodott hamburger azonban még kapható - kíváncsiak voltunk, mitől őrül meg az ország.
Hárman erőszakoltak meg egy fiatal lányt Szegeden, majd üzenetben gúnyolódtak rajta
Szegedi erőszak: négy órán át gyötörték a fiatal nőt, majd üzenetben nyugtatták, hogy „nem lesz terhes”.
Hazája bajnokcsapatával folytathat tárgyalást a Pick Szeged átlövője
Janus Smárason után újabb esetleges távozó neve merült fel a zuhanyhíradóban. Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának szlovén válogatott balátlövője, Borut Mackovsek állítólag a szlovén bajnoki címvédő Slovan együttesével tárgyal.
A BYD munkásszállássá alakítaná át a legnépszerűbb szegedi esküvői helyszínt
Akár a BYD munkásszállója is lehet Szeged egyik legnépszerűbb esküvői helyszínéből. Két éve eladó a jelenleg is sikeresen működő Sziki Vigadó, amiből akartak már nyugdíjas lakóparkot is csinálni. Legutóbb egy kínai delegáció érdeklődött iránta.
