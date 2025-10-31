október 31., péntek

Farkas névnap

13°
+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Napi hírösszefoglaló

24 perce

Kísértetjárás, ínycsiklandó hamburger és a BYD tervei

Címkék#Rácz Jenő#BYD#hamburger

Összeszedtük Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb híreit a mai napról.

Munkatársunktól

A mai napot a kistelki szellem, a BYD újabb tervei és Rácz Jenő új hamburgere tette emlékezetessé.

szellem kísért Kisteleken
Szellem kísért Kisteleken, burtál burger és a BYD. Illusztráció: Shutterstock

Ballonkabátos szellem kísért Kisteleken – a helyiek szerint Mindenszentekkor tér vissza

Kísértetlegenda él Kisteleken, ami Halottak napja, Mindenszentek idején felerősödik. A ballonkabátos szellem a mai napig izgalomban tartja a helybelieket, többen látták vagy látni vélték. Legtöbbször közvetlenül egy sír és egy nagy fa mellett fedezték fel. A mondás szerint, az jár vissza halála után a világunkba, akinek még elintéznivalója van, vagy más miatt nem tud végleg megnyugodni.

Fűszeres krumpli nélkül is fantasztikus: megkóstoltuk a hamburgert, amiért megőrül az ország – galériával, videóval

Sosem látott érdeklődés övezi az egyik gyorsétteremlánc limitált ideig elérhető szendvicsét. A Limited by Rácz Jenő menü egyes elemei már most is orzságos hiánycikké váltak. A Michelin-csillagos séf által megálmodott hamburger azonban még kapható - kíváncsiak voltunk, mitől őrül meg az ország.

Hárman erőszakoltak meg egy fiatal lányt Szegeden, majd üzenetben gúnyolódtak rajta

Szegedi erőszak: négy órán át gyötörték a fiatal nőt, majd üzenetben nyugtatták, hogy „nem lesz terhes”.

Hazája bajnokcsapatával folytathat tárgyalást a Pick Szeged átlövője

Janus Smárason után újabb esetleges távozó neve merült fel a zuhanyhíradóban. Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának szlovén válogatott balátlövője, Borut Mackovsek állítólag a szlovén bajnoki címvédő Slovan együttesével tárgyal.

A BYD munkásszállássá alakítaná át a legnépszerűbb szegedi esküvői helyszínt

Akár a BYD munkásszállója is lehet Szeged egyik legnépszerűbb esküvői helyszínéből. Két éve eladó a jelenleg is sikeresen működő Sziki Vigadó, amiből akartak már nyugdíjas lakóparkot is csinálni. Legutóbb egy kínai delegáció érdeklődött iránta.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu