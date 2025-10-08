október 8., szerda

Bölcsőde

2 órája

Közösségi összefogásból valósult meg a legújabb fejlesztés Szentmihályon

Címkék#Ruzsa Roland#Nógrádi Tibor#Szentmihály#Mihálffy Béla

A szentmihályi közösség újra megmutatta, hogy együtt mindenre képesek. A kakasfőző-verseny nevezési díjából befolyt összeget nemes célra fordították. A legkisebbeket lepték meg, új játékokkal gazdagodott a Szentmihályi Bölcsőde.

Delmagyar.hu

Készségfejlesztő játékokkal gazdagodtak a szentmihályi bölcsődés gyerekek. A közösség összefogásának köszönhetően, a kakasfőző-verseny bevételéből vásárolt ajándékokat Ruzsa Roland önkormányzati képviselő és Mihálffy Béla országgyűlési képviselő adták át a gyerekeknek.

Mihálffy Béla országgyűlési képviselő és Ruzsa Roland önkormányzati képviselő ajándékot vitt Szentmihály bölcsődéjébe.
 Készségfejlesztő játékokkal gazdagodtak a szentmihályi bölcsődések. Fotó: Ruzsa Roland Facebook-oldala.

Megújulás és új lendület Szentmihályon

Az elmúlt másfél évben látványosan megújult Szentmihály, hiszen a Verbéna utcai focipályához vezető út is megújult és a pálya mögötti parkolót is rendbe tették. Ezek mellett még folytatódott a Kapisztrán út rózsásítása is. A művelődési ház modernebbé vált, klímát szereltek fel az intézmény termébe. A közösségi élet új lendületet kapott, egyre több rendezvény várja a fiatalokat és az időseket is egyaránt. 

Jó érzéssel tölt el, amikor látom, hogy három évvel ezelőtt jó döntést hoztam, amikor a kiskundorozsmaiak képviseletét Ruzsa Rolandra bíztam 

– mondta Mihálffy Béla országgyűlési képviselő.

Mihálffy Béla szerint Ruzsa Roland bebizonyította, hogy méltó képviselője Szentmihálynak, hiszen a munkát amit Ruzsán elkezdett sikeresen Szentmihályon is honosítja. Véleménye szerint szükség volt erre, mivel Nógrádi Tibor óta nem volt méltó képviselete a városrésznek. Úgy fogalmazott, hogy Ruzsa Roland munkája garancia arra, hogy a városrész fejlődése folytatódjon.

Ruzsa Roland szerint a fejlesztések nem egyéni sikerek, hanem a közösség összefogásának az eredménye. 

A célunk közös: hogy a szentmihályi gyerekek, családok és idősek egyaránt a lehető legjobb környezetben élhessenek. Ezért dolgozunk nap mint nap, együtt, a városrész jövőjéért 

– hangúlyozta Ruzsa Roland önkormányzati képviselő.

Hamarosan új terasz is épül majd a bölcsőde udvarán, tavasszal pedig tovább bővül a játszótér is. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

