Az OTP figyelmeztet: így próbálják megszerezni a SZÉP kártya adatokat az online csalók
A legnagyobb hazai pénzintézet figyelmeztetést adott ki: ügyfeleit online csalók vették célba. A tömegesen kiküldött adathalász levelek a Széchenyi Pihenőkártya, vagy más néven SZÉP kártya tulajdonosaihoz is érkeznek ezekben a napokban. A NAV közben más jellegű csalásra is felfigyelt.
Az adathalász levelek útján elkövetett legújabb online csalásra maga az OTP hívta fel a figyelmet. Közleményük szerint az elektronikus levelek tárgya „SZÉP kártya CashBack program”. A leveleket azonban nem a bank küldte, hanem csalók és ilyen, készpénzt visszatérítő programja nincs is a legnagyobb hazai pénzintézetnek – az öt százalékos pénzvisszatérítés ígérete átverés. Az e-mailek célja az, hogy az abban megadott linken keresztül megszerezzék a címzett SZÉP kártyához tartozó adatokat.
Aki kapott SZÉP kártya adathalász üzenetet lépjen mielőbb!
Mint a bank honlapján olvasható, az OTP nem kér így az ügyfeleitől kártyaadatokat. Aki ilyen kérést tartalmazó üzenetet kap, azonnal törölje a levelet, ne kattintson semmilyen, benne szereplő linkre, és semmiképp se adja meg a kártyája adatait. Aki esetleg már eleget tett az e-mailben lévő linkről betöltődő oldalon, annak azt tanácsolják, azonnal tiltsa le a SZÉP kártyáját. Ez megoldható az otpportalok.hu oldalon, a SZÉP mobilalkalmazásban, valamint az ügyfélszolgálati telefonszám (+36 1 366 6666) nullás menüpontján keresztül is.
Nem csak az OTP ügyfeleihez érkezik a levél
Megjegyzik még, hogy az e-mail címek nem az OTP Banktól kerültek ki, a címlista eredete nem ismert. Erre utal, hogy az adathalász levelekből, mint olvasóink jelezték, nem csak azok kapnak, akinek OTP-s SZÉP kártyájuk van. Sőt, volt aki úgy is kapott ilyen elektronikus küldeményt, hogy egyáltalán nincs pihenőkártyája.
Hevesben készpénzre váltást ígértek
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közben egy másik, ugyancsak a SZÉP kártyához köthető csalásra is felfigyelt, ugyancsak az online térben, ahol rendszeresen vizsgálják a lehetséges adóelkerülő tevékenységeket. Egy előzetes elemzés vezette az ellenőröket ahhoz közösségi médiás, több mint hatezer tagból álló privát csoporthoz, amelyben 20 százalékos jutalékért ígérték SZÉP kártyás összegek készpénzre váltását. A NAV Heves vármegyei revizorai regisztráltak a csoportba és felvették a kapcsolatot a kamuprofil mögé bújt hirdetővel.
Az ellenőrök is a szokásos ajánlatot kapták: a SZÉP kártyájukon lévő összeget a csoport létrehozói 20 százalékos jutalék levonása után készpénzre váltják. A kapcsolatfelvétel után 50 000 forint váltásában állapodtak meg a hirdetővel, és személyes találkozót beszéltek meg. Az egyeztetésen kiderült az is, hogy egy szálláshely lesz a SZÉP-kártyás kifizetés kedvezményezettje, így sikerült beazonosítani a pénzváltó kamuprofil mögötti valós szereplőket.
202 milliót váltottak be 44 millióért
A találkozó létrejött és az ellenőrök a vizsgálat során kiderítették, hogy a csoportot többen működtették közösen, a pénzváltásból származó bevételen pedig osztoztak. Az online számlaadatok alapján az adózók közel kétezer olyan számlát állítottak ki, melyeken feltüntetett szolgáltatások valójában nem valósultak meg, ezzel összesen közel 44 millió forint jutalékra tettek szert. A Facebook-csoport ügyfelei a vizsgált időszakban összesen 202 millió forint SZÉP kártyás összeget váltottak készpénzre.
Az adóhivatali eljárás folyamatban van, az illegális pénzváltóknak a mulasztási bírság, valamint az eltitkolt bevételeik után fizetendő adó megfizetésén túl a súlyos és szándékos adóelkerülés miatt adóbírsággal is számolhatnak.
