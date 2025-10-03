Az OTP figyelmeztet: így próbálják megszerezni a SZÉP kártya adatokat az online csalók

Az adathalász levelek útján elkövetett legújabb online csalásra maga az OTP hívta fel a figyelmet. Közleményük szerint az elektronikus levelek tárgya „SZÉP kártya CashBack program”. A leveleket azonban nem a bank küldte, hanem csalók és ilyen, készpénzt visszatérítő programja nincs is a legnagyobb hazai pénzintézetnek – az öt százalékos pénzvisszatérítés ígérete átverés. Az e-mailek célja az, hogy az abban megadott linken keresztül megszerezzék a címzett SZÉP kártyához tartozó adatokat.

Adathalász levelek fenyegetik a SZÉP kártya tulajdonosait. Illusztráció: Szabó Imre

Aki kapott SZÉP kártya adathalász üzenetet lépjen mielőbb!

Mint a bank honlapján olvasható, az OTP nem kér így az ügyfeleitől kártyaadatokat. Aki ilyen kérést tartalmazó üzenetet kap, azonnal törölje a levelet, ne kattintson semmilyen, benne szereplő linkre, és semmiképp se adja meg a kártyája adatait. Aki esetleg már eleget tett az e-mailben lévő linkről betöltődő oldalon, annak azt tanácsolják, azonnal tiltsa le a SZÉP kártyáját. Ez megoldható az otpportalok.hu oldalon, a SZÉP mobilalkalmazásban, valamint az ügyfélszolgálati telefonszám (+36 1 366 6666) nullás menüpontján keresztül is.

Nem csak az OTP ügyfeleihez érkezik a levél

Megjegyzik még, hogy az e-mail címek nem az OTP Banktól kerültek ki, a címlista eredete nem ismert. Erre utal, hogy az adathalász levelekből, mint olvasóink jelezték, nem csak azok kapnak, akinek OTP-s SZÉP kártyájuk van. Sőt, volt aki úgy is kapott ilyen elektronikus küldeményt, hogy egyáltalán nincs pihenőkártyája.

Hevesben készpénzre váltást ígértek

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közben egy másik, ugyancsak a SZÉP kártyához köthető csalásra is felfigyelt, ugyancsak az online térben, ahol rendszeresen vizsgálják a lehetséges adóelkerülő tevékenységeket. Egy előzetes elemzés vezette az ellenőröket ahhoz közösségi médiás, több mint hatezer tagból álló privát csoporthoz, amelyben 20 százalékos jutalékért ígérték SZÉP kártyás összegek készpénzre váltását. A NAV Heves vármegyei revizorai regisztráltak a csoportba és felvették a kapcsolatot a kamuprofil mögé bújt hirdetővel.