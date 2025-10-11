október 11., szombat

Brigitta névnap

13°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Születésnap

2 órája

Hatvan éves és még mindig száguld, így robogott végig a Dél-Alföldön a legendás Szergej – videóval

Címkék#Budapest#MÁV#expresszvonat

Szergej október 11-én kora délután végigrobogott a Dél-Alföldön. Szergej idén 60 éves, de úgy suhant a sínen, mintha még suhanc korú mozdony lenne. Bármerre járt, mindenütt vasútrajongó fotósok várták.

Kovács Erika

Az M62-es „Szergej” dízelmozdonyok első példánya 60 éve gördült le a gyártósorról. Vidékünkön a Luhanszki Mozdonygyár abszolút első példánya járt szombaton, különvonatként.

a szergej vona a sínen áll
Szergej átszelte a Dél-Alföldet. Fotó: SzegedMa

Expresszvonat Budapestről

A MÁV „Szergej 60: Dél-Alföld expressz” programjaként különvonat érkezett október 11-én, szombaton a vidékünkre. A MÁV M62-es, közismert nevén Szergej típusú mozdony gyártásának 60. évfordulója alkalmából ünnepi expresszvonatot indítottak Budapestről, a Nyugati pályaudvarról, Békéscsabán át Szegedre, majd onnan vissza a fővárosba. Az esemény főszereplője az idei évben felújított és gyári állapotára visszaalakított M62 001-es Szergej, az egykori Vorosilovgrádi Dízelmozdonygyár, mai nevén a Luhanszki Mozdonygyár abszolút első példánya volt a sorozatból.

Szergej, a vasúttörténeti kuriózum

Aki látta, valódi vasúttörténeti kuriózumot pillanthatott meg. A mozdony visszakapta gyártáskori színtervét, az eredetivel megegyező lámpákat, valamint elhagyta a hangtompítót – vagyis pontosan úgy volt látható és hallható, ahogyan hat évtizede forgalomba állt. 

Az M62-es mozdonyokat 1965 és 1978 között szállította hazánkba a mozdonygyár.

Székkutason a rekultivált szemétdombról fotózták

Szergej, a sorozat első példánya október 11-én 8.30-kor indult Budapestről, Szolnokon, Mezőtúron, Békéscsabán, Orosházán, Hódmezővásárhelyen és Szegeden állt meg néhány percre. A Szegedma ott volt amikor a Nagyállomásra begurult az ünnepi különjárat. A retróvonatról készült képgalériájuk itt tekinthető meg.  

Visszafelé pedig Kecskemét felé közlekedett a különvonat. Amerre elhaladt, mindenütt fotózták. Mi Orosházán kaptuk lencsevégre, de láttuk, hogy Kakasszéken is fényképezik. Székkutason a szélmalom körül nagyon sok autó állt. Itt, a szélmalommal szemben lévő, rekultivált hullaéklerakó dombján pedig kisebb tömeg verődött össze, mindenki kezében fényképezőgép, vagy kamera volt. Szergej gyönyörűen „futott” a néhány hete felújított sínpáron. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu