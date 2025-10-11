1 órája
Hatvan éves és még mindig száguld, így robogott végig a Dél-Alföldön a legendás Szergej – videóval
Szergej október 11-én kora délután végigrobogott a Dél-Alföldön. Szergej idén 60 éves, de úgy suhant a sínen, mintha még suhanc korú mozdony lenne. Bármerre járt, mindenütt vasútrajongó fotósok várták.
Az M62-es „Szergej” dízelmozdonyok első példánya 60 éve gördült le a gyártósorról. Vidékünkön a Luhanszki Mozdonygyár abszolút első példánya járt szombaton, különvonatként.
Expresszvonat Budapestről
A MÁV „Szergej 60: Dél-Alföld expressz” programjaként különvonat érkezett október 11-én, szombaton a vidékünkre. A MÁV M62-es, közismert nevén Szergej típusú mozdony gyártásának 60. évfordulója alkalmából ünnepi expresszvonatot indítottak Budapestről, a Nyugati pályaudvarról, Békéscsabán át Szegedre, majd onnan vissza a fővárosba. Az esemény főszereplője az idei évben felújított és gyári állapotára visszaalakított M62 001-es Szergej, az egykori Vorosilovgrádi Dízelmozdonygyár, mai nevén a Luhanszki Mozdonygyár abszolút első példánya volt a sorozatból.
Szergej, a vasúttörténeti kuriózum
Aki látta, valódi vasúttörténeti kuriózumot pillanthatott meg. A mozdony visszakapta gyártáskori színtervét, az eredetivel megegyező lámpákat, valamint elhagyta a hangtompítót – vagyis pontosan úgy volt látható és hallható, ahogyan hat évtizede forgalomba állt.
Az M62-es mozdonyokat 1965 és 1978 között szállította hazánkba a mozdonygyár.
Székkutason a rekultivált szemétdombról fotózták
Szergej, a sorozat első példánya október 11-én 8.30-kor indult Budapestről, Szolnokon, Mezőtúron, Békéscsabán, Orosházán, Hódmezővásárhelyen és Szegeden állt meg néhány percre. A Szegedma ott volt amikor a Nagyállomásra begurult az ünnepi különjárat. A retróvonatról készült képgalériájuk itt tekinthető meg.
Visszafelé pedig Kecskemét felé közlekedett a különvonat. Amerre elhaladt, mindenütt fotózták. Mi Orosházán kaptuk lencsevégre, de láttuk, hogy Kakasszéken is fényképezik. Székkutason a szélmalom körül nagyon sok autó állt. Itt, a szélmalommal szemben lévő, rekultivált hullaéklerakó dombján pedig kisebb tömeg verődött össze, mindenki kezében fényképezőgép, vagy kamera volt. Szergej gyönyörűen „futott” a néhány hete felújított sínpáron.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Két Wi-Fi ikon jelent meg a telefonodon? Most kiderült, mit jelent valójában
Görög szakács hozott mediterrán ízeket Dorozsmára: elárulta, mitől lesz igazán finom a hal – galériával, videóval