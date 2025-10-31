október 31., péntek

Új perspektíva

57 perce

A BYD munkásszállássá alakítaná át a legnépszerűbb szegedi esküvői helyszínt

Akár a BYD munkásszállója is lehet Szeged egyik legnépszerűbb esküvői helyszínéből. Két éve eladó a jelenleg is sikeresen működő Sziki Vigadó, amiből akartak már nyugdíjas lakóparkot is csinálni. Legutóbb egy kínai delegáció érdeklődött iránta.

Timár Kriszta

Eladósorba került a Sziki Vigadó. Tulajdonosa – bár üzemelteti – egy ideje már piacra dobta, hogy ha megfelelő összeget kínálnak érte, megváljon tőle. Szabó László úgy fogalmazott, nem mindenáron akar túladni a környék egyik legkedveltebb esküvői helyszínének számító vendéglátóhelyen, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy 2027-re is vannak már esküvői foglalásaik. De 73 évesen már érzi, hogy a Stefánia étteremmel együtt, mely szintén az övé, már túl sok neki a munka.

sziki vigadóban készil a díszítés
A BYD érdeklődik a Sziki Vigadó iránt, a népszerű rendezvényhelyszínből szálláshelyet csinálnának. Fotó: Karnok Csaba

A családból senki nem akarja tovább vinni a vállalkozást

– A Sziki Vigadóban ott vagyok a rendezvényeken hajnalig, reggel még fogadom a szállóvendégeket, majd délre jövök be Szegedre a belvárosi étterembe nyitni. Nincs ünnepnap, nincs hétvége, nincs nyár – nem csoda, ha már a család is besokallt. Eddig a fiammal együtt vittük ezt a vállalkozást, de már ő sem akarja csinálni. A családból más pedig nincs, aki átvenné – magyarázta döntését. 

A Sziki Vigadó két éve van a piacon, ráadásul a helyi ingatlanárak töredékéért. A kevesebb mint 400 ezer forintos négyzetméteráras ajánlatra sem csapott azonban még le senki – igaz, volt már érdekes ajánlat.

Lakóparkot is álmodtak már a Sziki Vigadó helyére, most a BYD érdeklődik iránta

– Egy hódmezővásárhelyi vállalkozó nyugdíjas lakóparkot akart ide építeni, az a projekt azonban végül nem valósult meg. A közelmúltban pedig a BYD kezdett érdeklődni – árulta el lapunknak Szabó László. 

– Kétszer voltak már a helyszínen, állítólag felső vezetők is voltak a csapatban. Ők szálláshelyként láttak fantáziát a Sziki Vigadóban. Jelenleg 20 főre vannak szobák kialakítva az épületben, de ők a rendezvénytermet is szobákká alakítanák, az előteret pedig orvosi rendelővé. A konyhát is hasznosítanák, azt kibővítenék az előkészítő résszel – beszélt a megdöbbentő tervekről a tulajdonos.

Étteremből szálláshely: be kell látni, hogy most ez éri meg

A kínai delegáció egy ideje már nem jelentkezett, Szabó László egyelőre nem tudja, hogy más irányt vett az elképzelésük, vagy csak várnak még a vásárlással. Elismerte: fájna neki, ha nem vendéglátóhelyként üzemeltetné tovább leendő új tulajdonosa, de mint mondta, azt is be kell látni, hogy ez a szakma is átalakulóban van.

– A rendezvényházhoz és az étteremhez is kell a személyzet, amiből most nagy a hiány. Aki tehát a profilban maradna, számolnia kell azzal is, hogy nehéz lesz munkavállalókat találnia – magyarázta.

Szabó László egyébként elárulta, a Stefánia Vendéglőt is hirdeti, azt azonban csak kíváncsiságból, hogy felmérje, lenne-e rá érdeklődés. 

– Azt mondják, mindig van az az összeg, amiért valami eladó, ettől is csak komoly ajánlat esetben válnék meg. Hobbiként szívesen megtartanám, ha a Sziki Vigadó elkelne, hiszen eredetileg is ékszerdoboznak szántam, ahol megmaradhatok eredeti szakmámban, de nem is kell agyondolgoznom magamat benne – magyarázta a vállalkozó.

