Színpadi varázslatok

1 órája

Telt ház előtt arattak sikert a Toldival, most új darabra készülnek a diákok

Hamarosan bemutatják a Légy jó mindhalálig című darabot az Aranyszöm Rendezvényházban. A színjátszó tábor Mórahalmon lehetőséget nyújtott a diákoknak, hogy felfedezzék a színház és az improvizáció izgalmas világát.

Arany T. János

A vajdasági és mórahalmi fiatalok a helyi Aranyszöm Rendezvényházban gyűltek össze a közelmúltban, ahol számos izgalmas programot élvezhettek. Ez a színjátszó tábor Mórahalmon lehetőséget kínált a diákok számára, hogy együtt fedezzék fel a színjátszás világát. 

A színjátszó tábor Mórahalmon nagy sikerrel zárult.
A színjátszó tábor Mórahalmon nagy sikerrel zárult, de még hátra van egy előadás. Fotó: Móra-Net Televízió

Színjátszó Tábor Mórahalmon: teltházas siker

A résztvevők különböző improvizációs technikákat és színpadi mozgást sajátítottak el, amelyeket egy önálló improvizációs előadás keretében mutattak be. Az esemény nyitányaként a „Toldi” című előadásra került sor, amely teltházas sikerrel futott, bizonyítva a helyi közönség érdeklődését a színház iránt.

Szabadkai színművész vezetésével

A tábort Kalmár Zsuzsa, szabadkai színművész vezette, akit több pedagógus támogatott a program során. Az esemény a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósult meg, hangsúlyozva a határon átnyúló együttműködés fontosságát, amely erősíti a régió közös kulturális identitását.

Önkifejezési és közösségépítő eszköz

A tábor célja nem csupán a színjátszás technikáinak elsajátítása volt, hanem a diákok számára lehetőséget biztosított arra, hogy megtapasztalják, a színjátszás nem csupán előadásformátum, hanem egy önkifejezési és közösségépítő eszköz is. A közönség előtt való bemutatkozás segített a fiataloknak abban, hogy önbizalmat, színházi készséget és együttműködési kultúrát fejlesszenek.

Újabb izgalmas esemény a láthatáron

A közeljövőben újabb izgalmas esemény vár a közönségre és a gyerekekre: október 27-én 17 órakor a Légy jó mindhalálig című előadást tekinthetik meg az érdeklődők, a jegyek már elérhetők.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

