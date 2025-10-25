1 órája
Telt ház előtt arattak sikert a Toldival, most új darabra készülnek a diákok
Hamarosan bemutatják a Légy jó mindhalálig című darabot az Aranyszöm Rendezvényházban. A színjátszó tábor Mórahalmon lehetőséget nyújtott a diákoknak, hogy felfedezzék a színház és az improvizáció izgalmas világát.
A vajdasági és mórahalmi fiatalok a helyi Aranyszöm Rendezvényházban gyűltek össze a közelmúltban, ahol számos izgalmas programot élvezhettek. Ez a színjátszó tábor Mórahalmon lehetőséget kínált a diákok számára, hogy együtt fedezzék fel a színjátszás világát.
Színjátszó Tábor Mórahalmon: teltházas siker
A résztvevők különböző improvizációs technikákat és színpadi mozgást sajátítottak el, amelyeket egy önálló improvizációs előadás keretében mutattak be. Az esemény nyitányaként a „Toldi” című előadásra került sor, amely teltházas sikerrel futott, bizonyítva a helyi közönség érdeklődését a színház iránt.
Szabadkai színművész vezetésével
A tábort Kalmár Zsuzsa, szabadkai színművész vezette, akit több pedagógus támogatott a program során. Az esemény a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósult meg, hangsúlyozva a határon átnyúló együttműködés fontosságát, amely erősíti a régió közös kulturális identitását.
Önkifejezési és közösségépítő eszköz
A tábor célja nem csupán a színjátszás technikáinak elsajátítása volt, hanem a diákok számára lehetőséget biztosított arra, hogy megtapasztalják, a színjátszás nem csupán előadásformátum, hanem egy önkifejezési és közösségépítő eszköz is. A közönség előtt való bemutatkozás segített a fiataloknak abban, hogy önbizalmat, színházi készséget és együttműködési kultúrát fejlesszenek.
Újabb izgalmas esemény a láthatáron
A közeljövőben újabb izgalmas esemény vár a közönségre és a gyerekekre: október 27-én 17 órakor a Légy jó mindhalálig című előadást tekinthetik meg az érdeklődők, a jegyek már elérhetők.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Életet menthet, mégis kevesen élnek vele: meghosszabbított mammográfiás rendelésekkel segít az SZTE
Hegyes Berci és szerelme között nagy a tűz, már a házasságra készülnek