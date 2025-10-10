1 órája
Tizenhárom új otthon: szociális bérlakásokat építenek Csongrád-Csanádban
Egy országos program részeként Csongrád-Csanád vármegyében is kialakítanak hamarosan a Magyar Máltai Szeretetszolgálat koordinálásával új, komfortos bérleményeket. Csongrád-Csanád öt településén összesen 13 új szociális bérlakásra lehet majd pályázni.
Csongrád-Csanád vármegyében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által koordinált, uniós támogatással zajló, Felzárkózó Települések nevű programnak köszönhetően adnak át új szociális bérlakásokat hamarosan. Ennek eddigi eredményeként eddig szerte az országban 139-et alakítottak ki – a program 13 vármegye 166 településén létesít ilyen ingatlanokat. Eddig 212 korábban rossz körülmények között élt felnőtt és 144 gyermek kezdhetett új életet modern és egészséges lakásban.
13 szociális bérlakást adnak át jövő nyáron
Csongrád-Csanád vármegyét illetően megtudtuk: 5 településén (Baks, Makó, Szeged, Szentes és Csongrád) összesen 13 bérleményt alakítanak ki. Jelenleg a beruházások előkészítése zajlik, és 2026. június 26-ra mindegyiket átadják. A félreértések elkerülése érdekében azonban Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője a Délmagyarország érdeklődésére hangsúlyozta: ezekre nem helybeliek pályázhatnak, hanem olyan települések lakói, amelyek – az ország 300 legszegényebbjének egyikeként – részt vesznek a már említett Felzárkózó Települések programban. Csongrád-Csanádban a program honlapja szerint ebből kettő van, Baks és Nagyér.
Öt évenként cserélődnek majd a lakók
A családok öt évig maradhatnak az ingatlanban, hogy aztán – ugyancsak segítséggel – saját otthonba vagy albérletbe költözhessenek. Az öt év leteltével a kedvezményes díjú, de szigorú feltételek mellett igényelhető lakásra új pályázatot írnak ki, hogy további családok is élhessenek a lehetőséggel.
