Tizenhárom új otthon: szociális bérlakásokat építenek Csongrád-Csanádban

Csongrád-Csanád vármegyében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által koordinált, uniós támogatással zajló, Felzárkózó Települések nevű programnak köszönhetően adnak át új szociális bérlakásokat hamarosan. Ennek eddigi eredményeként eddig szerte az országban 139-et alakítottak ki – a program 13 vármegye 166 településén létesít ilyen ingatlanokat. Eddig 212 korábban rossz körülmények között élt felnőtt és 144 gyermek kezdhetett új életet modern és egészséges lakásban.

A szociális bérlakások jövő nyárra készülnek el. Illusztráció: DM

13 szociális bérlakást adnak át jövő nyáron

Csongrád-Csanád vármegyét illetően megtudtuk: 5 településén (Baks, Makó, Szeged, Szentes és Csongrád) összesen 13 bérleményt alakítanak ki. Jelenleg a beruházások előkészítése zajlik, és 2026. június 26-ra mindegyiket átadják. A félreértések elkerülése érdekében azonban Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője a Délmagyarország érdeklődésére hangsúlyozta: ezekre nem helybeliek pályázhatnak, hanem olyan települések lakói, amelyek – az ország 300 legszegényebbjének egyikeként – részt vesznek a már említett Felzárkózó Települések programban. Csongrád-Csanádban a program honlapja szerint ebből kettő van, Baks és Nagyér.

Öt évenként cserélődnek majd a lakók

A családok öt évig maradhatnak az ingatlanban, hogy aztán – ugyancsak segítséggel – saját otthonba vagy albérletbe költözhessenek. Az öt év leteltével a kedvezményes díjú, de szigorú feltételek mellett igényelhető lakásra új pályázatot írnak ki, hogy további családok is élhessenek a lehetőséggel.