Már csak néhány napig gyönyörködhet a vásárhelyi szökőkutak vizes látványosságában, elmondjuk, utána, mi lesz!
Hódmezővásárhely a míves kutak és szökőkutak városa. De már csak néhány nap, néhány hét és a hódmezővásárhelyi szökőkutak téli „pihenőre” térnek. Nyáron újabb szökőkúttal gazdagodott a város, a felújított főtéren kapott helyet egy modern vízi látványosság.
Vásárhely szökőkútjait október végéig téliesítik.
Szökőkút: Vízpára, nem mini gejzír
A Kossuth téren lévő új szökőkút, hasonlóan minden máshoz a városban, megosztja a vásárhelyieket. Vannak, akiknek tetszik, vannak, akiknek nem, de ez nem újdonság a megyei jogú városban. Többek szerint mini gejzírekre hasonlít a működése, mások viszont azt mondják, mintha egy gőzmosodát látna az ember. Nyáron, a nagy melegben jól jött a vízpára, hűtötte a levegőt és azok testét is, akik a közelében álltak. Még működik a vizes látványosság, de már nem sokáig, hamarosan téliesítik.
– A Kossuth téri szökőkút nem mini gejzír, finom vízpárát lövell ki, nem meleg vízből, hideg vízből porlasztással állítja elő a medence rendszere – oszlatta el a tévhitet Katona Antal, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. (HMSZ Zrt.) vezérigazgatója. A vízi elemek nem folyamatosan működnek, megfelelő időközönként láthatóak. Az új szökőkút interaktív is, vannak funkciói, amik akkor kapcsolnak be, ha valaki átsétál a medencében lévő négyzetlapokon. Egy kis ideig ez még megtehető, utána téli pihenő következik a szökőkutak életében.
46 ivókút, 9 szökőkút
– Már megkezdtük a szökőkutak téliesítését, október végéig minden köztéri kutat és szökőkutat téliesítünk. Hódmezővásárhelyen nagyon sok ivó- és szökőkút található, 46 ivókutunk van és 9 szökőkutunk. Ivókút például a a Fekete Sasnál a Korsós lány, amiről Szabó Magda feltehetően az Abigélt „mintázta”. Az ott folyó vízből akár ihatnánk is, illetve láttam is, hogy a nyáron is voltak, akik ott töltötték fel a kulacsukat – említette meg a vezérigazgató.
Jó hír, hogy a Kálvin téri Nagy András János-kutat és a Bakay-kutat ismét kivilágítják az adventi időszak kezdetére.
Felújítják a Császtvay-kutat
Katona Antaltól azt is megtudtuk, a város egyik ikonikus kútját, a Császtvay-kutat hamarosan felújítják, a munkálatok a tervezésnél tartanak. A kút tavaly nyáron sérült meg. Bár Márki-Zay Péter köreiből voltak, akik politikai garázdaságot emlegettek, az igazság az volt, hogy belecsapott a villám és amiatt dőlt le a szép kút felső része. A Fidesz-KDNP képviselői tavaly ősszel városi konzultációt végeztek. Az értékelésnél kiderült, az emberek szeretnék, ha az önkormányzat felújítaná a város ikonikus kútjait. A HMSZ Zrt. szeretné még idén felújítani a kutat, a környezet rendezését, zöldítését pedig jövő tavasszal végezik el.
