október 8., szerda

Koppány névnap

10°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gejzír?

1 órája

Már csak néhány napig gyönyörködhet a vásárhelyi szökőkutak vizes látványosságában, elmondjuk, utána, mi lesz!

Címkék#Katona Antal#Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt#HMSZ Zrt

Hódmezővásárhely a míves kutak és szökőkutak városa. De már csak néhány nap, néhány hét és a hódmezővásárhelyi szökőkutak téli „pihenőre” térnek. Nyáron újabb szökőkúttal gazdagodott a város, a felújított főtéren kapott helyet egy modern vízi látványosság.

Kovács Erika

Vásárhely szökőkútjait október végéig téliesítik.

Működő szökőkút Hódmezővásárhely belvárosában.
A Kossuth tér felújított részén található Vásárhely legújabb vízi látványossága. Vízpárát lövell. Fotó: Kovács Erika

Szökőkút: Vízpára, nem mini gejzír

A Kossuth téren lévő új szökőkút, hasonlóan minden máshoz  a városban, megosztja a vásárhelyieket. Vannak, akiknek tetszik, vannak, akiknek nem, de ez nem újdonság a megyei jogú városban. Többek szerint mini gejzírekre hasonlít a működése, mások viszont azt mondják, mintha egy gőzmosodát látna az ember. Nyáron, a nagy melegben jól jött a vízpára, hűtötte a levegőt és azok testét is, akik a közelében álltak. Még működik a vizes látványosság, de már nem sokáig, hamarosan téliesítik.

– A Kossuth téri szökőkút nem mini gejzír, finom vízpárát lövell ki, nem meleg vízből, hideg vízből porlasztással állítja elő a medence rendszere – oszlatta el a tévhitet Katona Antal, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. (HMSZ Zrt.) vezérigazgatója. A vízi elemek nem folyamatosan működnek, megfelelő időközönként láthatóak. Az új szökőkút interaktív is, vannak funkciói, amik akkor kapcsolnak be, ha valaki átsétál a medencében lévő négyzetlapokon. Egy kis ideig ez még megtehető, utána téli pihenő következik a szökőkutak életében.

46 ivókút, 9 szökőkút

– Már megkezdtük a szökőkutak téliesítését, október végéig minden köztéri kutat és szökőkutat téliesítünk. Hódmezővásárhelyen nagyon sok ivó- és szökőkút található, 46 ivókutunk van és 9 szökőkutunk. Ivókút például a a Fekete Sasnál a Korsós lány, amiről Szabó Magda feltehetően az Abigélt „mintázta”. Az ott folyó vízből akár ihatnánk is, illetve láttam is, hogy a nyáron is voltak, akik ott töltötték fel a kulacsukat – említette meg a vezérigazgató.

Jó hír, hogy a Kálvin téri Nagy András János-kutat és a Bakay-kutat ismét kivilágítják az adventi időszak kezdetére.

Felújítják a Császtvay-kutat

Katona Antaltól azt is megtudtuk, a város egyik ikonikus kútját, a Császtvay-kutat hamarosan felújítják, a munkálatok a tervezésnél tartanak. A kút tavaly nyáron sérült meg. Bár Márki-Zay Péter köreiből voltak, akik politikai garázdaságot emlegettek, az igazság az volt, hogy belecsapott a villám és amiatt dőlt le a szép kút felső része. A Fidesz-KDNP képviselői tavaly ősszel városi konzultációt végeztek. Az értékelésnél kiderült, az emberek szeretnék, ha az önkormányzat felújítaná a város ikonikus kútjait. A HMSZ Zrt. szeretné még idén felújítani a kutat, a környezet rendezését, zöldítését pedig jövő tavasszal végezik el.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu