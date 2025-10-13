Egyre jobban terjed a szőlők halálos kórokozója hazánkban, már Csongrád-Csanádban is megjelent

Hazánkban körülbelül 2013 óta jelen van a szőlő aranyszínű sárgasága. 2025-ben úgy tűnik, újabb helyeken ütötte fel a fejét ez a kórokozó, amely egész ültetvények végzetét jelentheti. Így országunkban már 15 megye érintett a betegségben.

A szőlő aranyszínű sárgasága már Csongrád-Csanád vármegyében is megjelent. Archív fotó: Karnok Csaba

Csongrád-Csanádban is megjelent

Már megyénk sincs biztonságban a betegségtől. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közleménye szerint a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fertőzést egy Csongrád-Csanád vármegyei, 2 hektár nagyságú csemege és borszőlő ültetvényen vett mintákból igazolták.

A Nébih felhívja a figyelmet, hogy a betegség ellen továbbra is csak a megelőző intézkedésekkel lehet védekezni, és arra kéri a termelőket, hogy folyamatosan figyeljék az ültetvényeiket, tartsák be a növényvédelmi előírásokat, és amint a betegség gyanúját észlelik, haladéktalanul jelentsék a hatóságoknak.

Júliusban egy ásotthalmi borász, Tóth Tamás elárulta, hogy az ő birtokán akkor még nem igazolták a betegséget, de mindent meg is tesz, hogy elkerülje ezt a végzetes fertőzést. Tóth Tamás elmondta, hogy magával a kórokozóval nem tudnak közvetlenül harcolni, amit egyedül tehetnek, hogy védekeznek az amerikai szőlőkabóca ellen, ami a betegség terjesztője. A borász elmondása szerint ezt a védekezést be lehet illeszteni a normál permetezési rendbe, nem szükséges a külön beavatkozás. Mert ha egyszer megjelenik a betegség, akkor már kevés az eszköz a kezünkben.

A szőlő aranyszínű sárgaságának tünetei

A beteg szőlőtőke fejlődése már tavasszal visszamarad, gyakran hajtások sem képződnek. A fogékony fajtáknál a fásodás elmarad, a vessző elvékonyodik, gumiszerűvé válik. A hajtásokon nyár közepén jelennek meg az első, enyhén sodródó levelek, majd kialakul a jellegzetes, fonák felé hajló, háromszög alakú sodródás.

A fehér bogyójú fajtáknak a levelei részben vagy teljesen sárgulnak, míg a kék bogyójú fajtáknál vörösödés tapasztalható. Mindkét esetben fémes fényűvé válik a levélfelület. Augusztus és szeptember folyamán a főerek mentén krémsárga foltok alakulnak ki, amelyek terjednek, majd a levelek elszáradnak, és ősszel később hullanak le, mint az egészségesek. A be nem érett vesszők télre elfeketednek és elpusztulnak, a megmaradt rügyekből tavasszal gyenge vagy elszáradt virágzat fejlődik. Késői fertőzés esetén a bogyók zsugorodnak és rossz ízűek lesznek. Továbbterjedésében jelentős szerepet játszik fő vektora, az amerikai szőlőkabóca. A rovar testében felszaporodó kórokozó a vektor szívogatásával kerül át az egészséges növényekbe.

A betegség emberi egészségre semmilyen veszélyt nem jelent.

Hasonló, de mégsem ugyanaz

A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei hasonlóak a sztolbur fitoplazma (szőlő feketevesszőjűség – bois noir) okozta betegséghez, de csak molekuláris módszerekkel különíthetők el.