október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

12°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fertőzés

1 órája

Egyre jobban terjed a szőlők halálos kórokozója hazánkban, már Csongrád-Csanádban is megjelent

Címkék#aranyszínű sárgaság#szőlő#betegség

Országunkban egy ideje jelen van már ez a fajta betegség, amelyet az amerikai szőlőkabóca terjeszt. A szőlő aranyszínű sárgasága idén már Csongrád-Csanád vármegyében is megjelent, veszélyeztetve a helyi termelőket. A szakemberek szerint a megelőzés és a kabócák elleni védekezés most kulcsfontosságú.

Joó Fanni

Hazánkban körülbelül 2013 óta jelen van a szőlő aranyszínű sárgasága. 2025-ben úgy tűnik, újabb helyeken ütötte fel a fejét ez a kórokozó, amely egész ültetvények végzetét jelentheti.  Így országunkban már 15 megye érintett a betegségben.

A szőlő aranyszínű sárgasága betegségtől félő gazda keze és egy fürt csemegeszőlő
A szőlő aranyszínű sárgasága már Csongrád-Csanád vármegyében is megjelent. Archív fotó: Karnok Csaba

Csongrád-Csanádban is megjelent

Már megyénk sincs biztonságban a betegségtől. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közleménye szerint a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fertőzést egy Csongrád-Csanád vármegyei, 2 hektár nagyságú csemege és borszőlő ültetvényen vett mintákból igazolták.

A Nébih felhívja a figyelmet, hogy a betegség ellen továbbra is csak a megelőző intézkedésekkel lehet védekezni, és arra kéri a termelőket, hogy folyamatosan figyeljék az ültetvényeiket, tartsák be a növényvédelmi előírásokat, és amint a betegség gyanúját észlelik, haladéktalanul jelentsék a hatóságoknak.

Júliusban egy ásotthalmi borász, Tóth Tamás elárulta, hogy az ő birtokán akkor még nem igazolták a betegséget, de mindent meg is tesz, hogy elkerülje ezt a végzetes fertőzést. Tóth Tamás elmondta, hogy magával a kórokozóval nem tudnak közvetlenül harcolni, amit egyedül tehetnek, hogy védekeznek az amerikai szőlőkabóca ellen, ami a betegség terjesztője. A borász elmondása szerint ezt a védekezést be lehet illeszteni a normál permetezési rendbe, nem szükséges a külön beavatkozás. Mert ha egyszer megjelenik a betegség, akkor már kevés az eszköz a kezünkben.

A szőlő aranyszínű sárgaságának tünetei

A beteg szőlőtőke fejlődése már tavasszal visszamarad, gyakran hajtások sem képződnek. A fogékony fajtáknál a fásodás elmarad, a vessző elvékonyodik, gumiszerűvé válik. A hajtásokon nyár közepén jelennek meg az első, enyhén sodródó levelek, majd kialakul a jellegzetes, fonák felé hajló, háromszög alakú sodródás.

A fehér bogyójú fajtáknak a levelei részben vagy teljesen sárgulnak, míg a kék bogyójú fajtáknál vörösödés tapasztalható. Mindkét esetben fémes fényűvé válik a levélfelület. Augusztus és szeptember folyamán a főerek mentén krémsárga foltok alakulnak ki, amelyek terjednek, majd a levelek elszáradnak, és ősszel később hullanak le, mint az egészségesek. A be nem érett vesszők télre elfeketednek és elpusztulnak, a megmaradt rügyekből tavasszal gyenge vagy elszáradt virágzat fejlődik. Késői fertőzés esetén a bogyók zsugorodnak és rossz ízűek lesznek. Továbbterjedésében jelentős szerepet játszik fő vektora, az amerikai szőlőkabóca. A rovar testében felszaporodó kórokozó a vektor szívogatásával kerül át az egészséges növényekbe.

A betegség emberi egészségre semmilyen veszélyt nem jelent. 

Hasonló, de mégsem ugyanaz

A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei hasonlóak a sztolbur fitoplazma (szőlő feketevesszőjűség – bois noir) okozta betegséghez, de csak molekuláris módszerekkel különíthetők el. 

Szembetűnő azonban a különbség a tünetes növények elhelyezkedése az ültetvényben a terjesztő kabóca fajok életmódja miatt. A sztolbur fitoplazma vektorának a szőlő nem gazdanövénye, azon csak rövid ideig tartózkodik, a próbaszívások során fertőzi azt. Az aranyszínű sárgaságnál az újabb növények gyors fertőződése és látványos pusztulása egy-egy beteg tőke körül foltszerűen következik be, a sztolbur betegségnél a tünetek lassabban, elszórtan jelentkeznek az ültetvényben – olvasható a Nébih oldalán.

Ha a két fitoplazma tünetei egymástól nem is különböztethetők meg, a környezeti hatások (aszály), tápanyaghiány okozta elváltozásoktól elkülöníthetők.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu